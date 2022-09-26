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老翁採收竹筍失蹤3天 警消動用空拍機搜尋找到了

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市東山區75歲老翁本月24日在東山區急水溪畔所有的竹筍園採竹筍時迷路失聯，因身體狀況不佳及竹筍園地點偏僻，家人心急如焚，台南市消防局第一大隊3天來動用逾20名人力搜尋，在近午發現老翁並救出，老翁意識清楚全身虛弱，緊急送醫暫無生命危險。

東山消防分隊是24日晚間8點多接獲民眾報案，75歲東山區蘇姓老翁未帶手機，隻身前往東山區三榮里下寮子福安宮附近竹筍園採割竹筍失蹤，騎乘的機車仍停放在竹筍園旁產業道路。

東山分隊隨即由小隊長蘇木春帶領隊員魏峻暉、吳致緯、林家澔及東山義消1人、東山分駐所所3人及家屬共10多人找人，當晚10點多因視線不良經與家屬協調後，翌日繼續搜尋。

昨一早東山分隊長王勝宗率隊員林耿輝、侯文章、賴怡甄、林家澔等5人與家屬繼續協尋，並請第一消防大隊支援空拍機，共搜尋4架次無發現，因天色已黑，決定今早繼續搜尋。

白河中隊副中隊長孫全男今率小隊長蘇木春及隊員魏峻暉、吳致緯、葉韋震、李進益及協同東山義消共7人再次與家屬繼續尋找，因現場竹林雜草叢生，面積廣達10多公頃無通路，搜尋不易；經家屬雇請挖土機開闢通道，進入高聳草叢內搜尋。

上午10點50分發現一處草叢有人員走動壓倒的折痕，請挖土機順著痕跡深入草叢，上午10點發現失蘇某倒臥草叢中，經檢傷身體狀況，意識清楚可應答，無外傷，身體相當虛弱。

據知，蘇某因兩天未進食且有高血壓、糖尿病等慢性病，消防隊員為他補充水分及糖粉，用搬運毯將老翁搬運約200公尺外小路，再由消防隊員開救護車載送至柳營奇美醫院治療、觀察中。

台南東山老翁採收竹筍失蹤3天， 警消今天尋獲送醫。記者謝進盛／翻攝
台南東山老翁採收竹筍失蹤3天， 警消今天尋獲送醫。記者謝進盛／翻攝
台南東山老翁採收竹筍失蹤3天幸運獲救。記者謝進盛／翻攝
台南東山老翁採收竹筍失蹤3天幸運獲救。記者謝進盛／翻攝
台南東山老翁採收竹筍失蹤3天，消防人員出動空拍機搜尋。記者謝進盛／翻攝
台南東山老翁採收竹筍失蹤3天，消防人員出動空拍機搜尋。記者謝進盛／翻攝
台南東山老翁採收竹筍失蹤3天，警消今天尋獲送醫。記者謝進盛／翻攝
台南東山老翁採收竹筍失蹤3天，警消今天尋獲送醫。記者謝進盛／翻攝

台南 空拍機 失蹤

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