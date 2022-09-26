中壢高鐵站男持假金鍊搭訕 上班族借他1萬元拿不回怒告

新北簡姓男子在中壢高鐵站搭訕一名上班族，佯稱自己遺失錢包，手機也沒電，提議以贗品金鍊抵押，借走1萬元，但事後被發現謊報身分神隱，遭對方報警提告；桃園地檢署今依詐欺罪嫌聲請簡易判決處刑。

檢警調查，住新北的46歲簡姓男子今年1月3日晚上9時30分許，在桃園市中壢區高鐵車站大廳，搭訕一名許姓上班族，自稱「李勝豪」，並給假手機號碼以取信對方，接著佯稱自己遺失錢包、手機沒電，急需借款1萬元。

簡男向許姓上班族表示，自己隔天就會還錢，並送至他上班的台北市大樓，隨後又拿出一條金項鍊抵押，上班族信以為真，掏了1萬元給簡，結果隔天不見人影，憤而向鐵路警方提告，金鍊子送珠寶公會鑑定後，也確定是贗品。