影／玩夾娃娃機錯拿贈品 父女遭索賠30萬元拒付挨告

南投一對徐姓父女疑搞錯夾娃娃機店活動規定，以為達標能任選贈品，未告知機台業者就拿走價值1500元獎品，業者報警並以現場告示「偷竊賠200倍」索賠30萬元，父女因賠償金過高拒賠，被業者控告竊盜，警方將他們函送法辦。

據了解，南投埔里一家夾娃娃機店舉辦「夾就送」活動，依各機台規定，夾中3至4個物品可獲得機台限定贈品，現場也張貼告示載明「夾送對應機台上方，需同台限當日」，夾送拿取贈品須聯絡業者，同時公告「偷竊重罰商品價格200倍」。

但當地一對父女疑搞錯活動規定，擅自拿取贈品因此挨告，警方調查，43歲徐男10日帶女兒去該機台店夾娃娃，2人花了不少錢，最後夾到8個娃娃，按規定可以兌換機台限定贈品，但2人卻選了對面機台贈品，且未通知業者就自行拿走。

該夾娃娃機店業者近期清點店內贈品，發現數量短少，為此調閱店內監視器發現有民眾未按規定通知他就擅取贈品，因此報警，警方循線通知徐姓男子到案說明，徐男向警方供稱，他不知道不能拿不同區獎品，也沒看到告示說要先連絡業者。

而徐男當時拿走一盒2個公仔和一台電動搖控汽車，總價值約1500元，徐因此向業者表示願意賠償1500元，以彌補其損失；但業者要求依現場告示，向徐男索賠商品價格的200倍，也就是30萬元。雙方賠償金額談不攏，業者提告。