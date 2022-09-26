快訊

獨／新光金二公主操盤 新光銀新總座大爆黑馬

表態拒上周玉蔻任何節目 她開第一槍：歡迎不分顏色響應

疫情震盪！本土+2萬8513例 較上周增1％

影／玩夾娃娃機錯拿贈品 父女遭索賠30萬元拒付挨告

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投一對徐姓父女疑搞錯夾娃娃機店活動規定，以為達標能任選贈品，未告知機台業者就拿走價值1500元獎品，業者報警並以現場告示「偷竊賠200倍」索賠30萬元，父女因賠償金過高拒賠，被業者控告竊盜，警方將他們函送法辦。

據了解，南投埔里一家夾娃娃機店舉辦「夾就送」活動，依各機台規定，夾中3至4個物品可獲得機台限定贈品，現場也張貼告示載明「夾送對應機台上方，需同台限當日」，夾送拿取贈品須聯絡業者，同時公告「偷竊重罰商品價格200倍」。

但當地一對父女疑搞錯活動規定，擅自拿取贈品因此挨告，警方調查，43歲徐男10日帶女兒去該機台店夾娃娃，2人花了不少錢，最後夾到8個娃娃，按規定可以兌換機台限定贈品，但2人卻選了對面機台贈品，且未通知業者就自行拿走。

該夾娃娃機店業者近期清點店內贈品，發現數量短少，為此調閱店內監視器發現有民眾未按規定通知他就擅取贈品，因此報警，警方循線通知徐姓男子到案說明，徐男向警方供稱，他不知道不能拿不同區獎品，也沒看到告示說要先連絡業者。

而徐男當時拿走一盒2個公仔和一台電動搖控汽車，總價值約1500元，徐因此向業者表示願意賠償1500元，以彌補其損失；但業者要求依現場告示，向徐男索賠商品價格的200倍，也就是30萬元。雙方賠償金額談不攏，業者提告。

埔里警分局表示，雙方對賠償金額無共識，並未談成和解，業者堅持控告徐姓父女2人，警方只能受理該案件，並將他們函送法辦；警方也提醒，到夾娃娃機店務必先看清楚業者貼的遊戲規則，看不懂就聯繫業者，以免衍生爭議糾紛。

警方提醒民眾，到夾娃娃機店務必先看清楚業者貼的遊戲規則，若看不懂規則就與業者聯繫詢問，以免衍生糾紛。圖／埔里警分局提供
警方提醒民眾，到夾娃娃機店務必先看清楚業者貼的遊戲規則，若看不懂規則就與業者聯繫詢問，以免衍生糾紛。圖／埔里警分局提供
徐姓父女疑搞錯遊戲規則，在未告知夾娃娃機台業者的狀況下拿走價值1500元贈品，遭業者報警提告。圖／埔里警分局提供
徐姓父女疑搞錯遊戲規則，在未告知夾娃娃機台業者的狀況下拿走價值1500元贈品，遭業者報警提告。圖／埔里警分局提供

夾娃娃機 偷竊 南投

延伸閱讀

南投4大分局最後改建竹山分局 工程上梁明年春節後完工

南投虎頭山多髮夾彎 遊覽車開上山、停車都惹議

警力不足？南投派出所合署辦公 警政署：下月補畢業生

台灣好行集集線下午正式通車 台中干城站串連南投偏鄉

相關新聞

花蓮驚傳國中男學生墜樓 命危仍在搶救中

花蓮驚傳學生墜樓，今天中午一名14歲男國中生疑似前往頂樓，不知何故從約高樓層掉下來，嚇壞現場師生。救護人員趕至現場，發現...

影／玩夾娃娃機錯拿贈品 父女遭索賠30萬元拒付挨告

南投一對徐姓父女疑搞錯夾娃娃機店活動規定，以為達標能任選贈品，未告知機台業者就拿走價值1500元獎品，業者報警並以現場告...

8旬老翁數次匯款被阻 這次詐團車手扮管家陪赴銀行被逮

台北市一名老翁過去屢次誤信詐騙集團，被警方與銀行聯手攔阻。日前老翁又到銀行匯款，只是旁邊跟著吳姓女子，還自稱是老翁的管家...

新北水泥車司機不滿違停轎車擋路 爆口角還抄鐵鎚追殺

水泥車劉姓司機前天看到路邊違停轎車阻擋行車路線，按喇叭示警，鄭姓男子不滿7旬的爸爸被叭，下車回嗆，雙方爆發衝突，誇張的是...

獨／高雄半年漂21具浮屍遭諷「幸浮城市」 警局回應：加強巡守

高雄市3月6日至9月24日止，在愛河、蓮池潭等地共發現21具浮屍，其中8、9月37天內有多達9具浮屍，浮屍數字驚人，網友...

遶境放煙火、留滿地垃圾 新北青龍太子宮恐被重罰15萬

新北板橋青龍太子宮昨日在江子翠重劃區舉行遶境活動，街道留下許多檳榔渣、鞭炮及垃圾，現場一片狼籍，引發居民不滿。新北消防局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。