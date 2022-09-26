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橫行大台南涉及至少27起 娃娃機小偷落網

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市近日連續發生多起娃娃機竊盜案，佳里警分局鎖定竊嫌特徵埋伏，昨深夜在佳里鬧區某娃娃機店當場逮捕24歲彭姓男子，初步清查，彭嫌因缺錢花用鋌而走險，至少犯下27起，警詢後依竊盜罪嫌送辦。

佳里警分局說，本月21日獲報延平路等處發生多件娃娃機竊盜案件，經佳里分局發現，竊嫌犯案手法與鄰近分局轄區所發生案件手法雷同，經與學甲、麻豆分局組成專案小組並調閱相關監視器後鎖定竊嫌特徵，研判在轄區犯案機率極高。

警方在轄區娃娃機店埋伏多日，昨深夜11點多發現彭男先在佳里區延平路偷腳踏車後再騎乘來到中山路某娃娃機店犯案，警方一擁而至當場逮捕，並起獲油壓剪1把等作案工具。

佳里警分局清查，彭嫌除在佳里區，犯案地點遍及新營、學甲、麻豆、山上、玉井、永康、安南、南區、中西區等10個分局轄區，初步清查涉嫌竊盜案至少27件，得手贓款約19萬餘元，警詢後今下午依竊盜罪嫌移送南檢，並建請檢察官聲請預防性羈押。

佳里分局長顏勤峰表示，感謝同仁全力偵辦，即時遏止彭嫌流竄犯案，也讓娃娃機業者鬆了一口氣，警方也會加強巡查，也籲請鄉親若發現可疑對象蠢動，隨時通報警方。

台南市佳里警分局逮捕橫行娃娃機大盜，至少在大台南犯下27起，圖為警方查扣的破壞剪等犯案工具。記者謝進盛／翻攝
台南市佳里警分局逮捕橫行娃娃機大盜，至少在大台南犯下27起，圖為警方查扣的破壞剪等犯案工具。記者謝進盛／翻攝
台南市佳里警分局逮捕橫行娃娃機大盜，至少在大台南犯下27起。記者謝進盛／翻攝
台南市佳里警分局逮捕橫行娃娃機大盜，至少在大台南犯下27起。記者謝進盛／翻攝

娃娃機 竊盜 監視器

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