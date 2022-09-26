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花蓮驚傳國中男學生墜樓 命危仍在搶救中

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮驚傳學生墜樓，今天中午一名14歲男國中生疑似前往頂樓，不知何故從約高樓層掉下來，嚇壞現場師生。救護人員趕至現場，發現他頭部重創，已失去呼吸心跳，仍在醫院搶救中，詳細事故過程警方進一步調查，校方與縣府教育處也已於第一時間釐清墜樓原因。

據了解，該生近日情緒並無異樣，學習狀況也良好，據監視器畫面，男學生獨自一人上樓，現場無外力破壞、打鬥痕跡。

校方透露，全案尚在調查，初步了解學生近日情緒並無異樣，學習狀況也良好，第一時間已通知家屬。花蓮縣府教育處表示，校方還未提供詳細資訊，但已請督學前往了解，並同步啟動輔導、關懷校內師生機制。

警方表示，在今天中午12點25分，有其他學生發現該名學生倒在校區地上，警方接獲消防通報，在現場拉起封鎖線，深入調查事故原因。花蓮縣議員、市長參選人魏嘉彥接獲消息，第一時間也趕赴現場關心。

縣府教育處表示，校方還未提供詳細資訊，已請督學了解，未來也會請校方的輔導老師及輔導諮詢中心介入，為全校同學個別輔導。

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花蓮今天中午一名14歲男國中生墜樓，到院前失去呼吸心跳，仍在醫院搶救。圖／民眾提供
花蓮今天中午一名14歲男國中生墜樓，到院前失去呼吸心跳，仍在醫院搶救。圖／民眾提供

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