8旬老翁數次匯款被阻 這次詐團車手扮管家陪赴銀行被逮

台北市一名老翁過去屢次誤信詐騙集團，被警方與銀行聯手攔阻。日前老翁又到銀行匯款，只是旁邊跟著吳姓女子，還自稱是老翁的管家，銀行行員察覺事態非同以往，通知警方到場；員警趕到吳女才坦承詐團車手身分，辯稱是被詐團騙走50萬元想要回，但詐團要求她當詐團車手，吳女深信不疑，這次才被逮。

警方表示，88歲老翁今年7、8月間，6度被詐騙集團以投資虛擬貨幣為由誆騙，他數次到銀行要提領大筆款項，被警方攔阻。

這次詐騙集團改派詐團車手以面交方式，自9月起，由車手吳女（50歲）假扮「第三方支付業者」帶著老翁先是到銀行提領328萬元款項。

數天後，吳女又再次陪同老翁到銀行，要提領200多萬元現金，行員詢問下，吳女謊稱是老翁的管家，行員察覺有異通報警方。

中正二警分局廈門街派出所員警獲報到場，聯繫老翁兒子，兒子卻一頭霧水，聲稱沒有請管家，當場戳破吳女謊言，這時吳女才交出手機，坦承是詐團車手，辯稱是因為被詐團騙走50萬元，想要回不成，才輾轉成為詐團車手騙老翁。