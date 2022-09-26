聽新聞
test
0:00 / 0:00
8旬老翁數次匯款被阻 這次詐團車手扮管家陪赴銀行被逮
台北市一名老翁過去屢次誤信詐騙集團，被警方與銀行聯手攔阻。日前老翁又到銀行匯款，只是旁邊跟著吳姓女子，還自稱是老翁的管家，銀行行員察覺事態非同以往，通知警方到場；員警趕到吳女才坦承詐團車手身分，辯稱是被詐團騙走50萬元想要回，但詐團要求她當詐團車手，吳女深信不疑，這次才被逮。
警方表示，88歲老翁今年7、8月間，6度被詐騙集團以投資虛擬貨幣為由誆騙，他數次到銀行要提領大筆款項，被警方攔阻。
這次詐騙集團改派詐團車手以面交方式，自9月起，由車手吳女（50歲）假扮「第三方支付業者」帶著老翁先是到銀行提領328萬元款項。
數天後，吳女又再次陪同老翁到銀行，要提領200多萬元現金，行員詢問下，吳女謊稱是老翁的管家，行員察覺有異通報警方。
中正二警分局廈門街派出所員警獲報到場，聯繫老翁兒子，兒子卻一頭霧水，聲稱沒有請管家，當場戳破吳女謊言，這時吳女才交出手機，坦承是詐團車手，辯稱是因為被詐團騙走50萬元，想要回不成，才輾轉成為詐團車手騙老翁。
中正二警分局表示，詐騙集團常透過投資保證獲利等話術誘騙被害人，使被害人誤信為真，再以各種理由要求匯款，許多人匯出大筆款項後才知受騙，若有接到任何可疑不名電話，先冷靜求證，再請立即撥打165或110專線查證，以免落入詐騙陷阱。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言