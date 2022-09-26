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8旬老翁數次匯款被阻 這次詐團車手扮管家陪赴銀行被逮

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

台北市一名老翁過去屢次誤信詐騙集團，被警方與銀行聯手攔阻。日前老翁又到銀行匯款，只是旁邊跟著吳姓女子，還自稱是老翁的管家，銀行行員察覺事態非同以往，通知警方到場；員警趕到吳女才坦承詐團車手身分，辯稱是被詐團騙走50萬元想要回，但詐團要求她當詐團車手，吳女深信不疑，這次才被逮。

警方表示，88歲老翁今年7、8月間，6度被詐騙集團以投資虛擬貨幣為由誆騙，他數次到銀行要提領大筆款項，被警方攔阻。

這次詐騙集團改派詐團車手以面交方式，自9月起，由車手吳女（50歲）假扮「第三方支付業者」帶著老翁先是到銀行提領328萬元款項。

數天後，吳女又再次陪同老翁到銀行，要提領200多萬元現金，行員詢問下，吳女謊稱是老翁的管家，行員察覺有異通報警方。

中正二警分局廈門街派出所員警獲報到場，聯繫老翁兒子，兒子卻一頭霧水，聲稱沒有請管家，當場戳破吳女謊言，這時吳女才交出手機，坦承是詐團車手，辯稱是因為被詐團騙走50萬元，想要回不成，才輾轉成為詐團車手騙老翁。

中正二警分局表示，詐騙集團常透過投資保證獲利等話術誘騙被害人，使被害人誤信為真，再以各種理由要求匯款，許多人匯出大筆款項後才知受騙，若有接到任何可疑不名電話，先冷靜求證，再請立即撥打165或110專線查證，以免落入詐騙陷阱。

詐團車手吳女假扮成繆翁管家，陪繆到銀行提領。記者邱奕能／翻攝
詐團車手吳女假扮成繆翁管家，陪繆到銀行提領。記者邱奕能／翻攝
詐團車手吳女假扮成繆翁管家，陪繆到銀行提領。記者邱奕能／翻攝
詐團車手吳女假扮成繆翁管家，陪繆到銀行提領。記者邱奕能／翻攝

詐騙集團 車手

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