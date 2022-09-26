新北水泥車司機不滿違停轎車擋路 爆口角還抄鐵鎚追殺

水泥車劉姓司機前天看到路邊違停轎車阻擋行車路線，按喇叭示警，鄭姓男子不滿7旬的爸爸被叭，下車回嗆，雙方爆發衝突，誇張的是，劉男從水泥車內抄出一把鐵鎚胡亂揮舞、更一路追殺，嚇得鄭男逃竄。警方趕抵，在場只剩水泥車駕駛，循線釐清身分，將涉案3人依法究辦。

警方24日下午1點多獲報，中和區健康路有行車糾紛趕抵，現場徒留水泥車司機劉男（49歲）。了解得知，劉男不滿鄭男（73歲）轎車違停，阻擋行車路線按喇叭示意，孰料鄭男兒子（52歲）不爽被叭，下車理論，就此爆發衝突。