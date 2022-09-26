聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北水泥車司機不滿違停轎車擋路 爆口角還抄鐵鎚追殺
水泥車劉姓司機前天看到路邊違停轎車阻擋行車路線，按喇叭示警，鄭姓男子不滿7旬的爸爸被叭，下車回嗆，雙方爆發衝突，誇張的是，劉男從水泥車內抄出一把鐵鎚胡亂揮舞、更一路追殺，嚇得鄭男逃竄。警方趕抵，在場只剩水泥車駕駛，循線釐清身分，將涉案3人依法究辦。
警方24日下午1點多獲報，中和區健康路有行車糾紛趕抵，現場徒留水泥車司機劉男（49歲）。了解得知，劉男不滿鄭男（73歲）轎車違停，阻擋行車路線按喇叭示意，孰料鄭男兒子（52歲）不爽被叭，下車理論，就此爆發衝突。
雙方從口角糾紛變成肢體衝突，期間劉男更手持鐵鎚揮舞、追逐，嚇得鄭男開車先行離去。警方事後針對涉案雙方作筆錄，劉男和鄭男兒子都有受傷，雙方互告傷害，警詢後依違反刑法傷害罪及社維法第87條，將涉案3人送辦、裁處。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言