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獨／高雄半年漂21具浮屍遭諷「幸浮城市」 警局回應：加強巡守

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市3月6日至9月24日止，在愛河、蓮池潭等地共發現21具浮屍，其中8、9月37天內有多達9具浮屍，浮屍數字驚人，網友製圖「浮屍錄」嘲諷高雄是「幸浮城市」；市警局下令愛河及蓮池潭沿線7個分局加強巡守，並採機車巡邏，發現異常者主動關懷，以防憾事。

9月15日，蓮池潭發現浮屍案後，有PTT網友彙整，高市從今年3月6日至9月15日為止，分別在愛河、愛河之星、前鎮河、高雄港、旗后漁港、荖濃溪、湖內魚塭、蓮池潭、西子灣、鳥松濕地等地發現的浮屍案件資料，製圖嘲諷。

當時網友將8、9月發生的8件浮屍整理「高雄浮屍錄」，引起不少網友討論，有網友狠酸：「幸浮城市」、「倖浮沉屍」、「rip，浮屍城市」。

當時市警局曾對愛河及蓮池潭2水域沿線的強調，要求當天下午市警局再度下令，包括鹽埕、苓雅、鼓山、新興、三民一、三民二分局、等單位加強蓮池潭及愛河沿線巡守，並兼採機車巡邏，若發現有行為舉止異常、猶豫徘徊、單獨行動、心情不佳者，加以關懷詢問，防範自殺跳河情事發生。

9月24日，蓮池潭又發現一具男浮屍，經警方證實是66歲劉姓獨居男子；市警局二度下令，7分局加強巡守。

對於水域防範自殺相關勤務作為，管轄蓮池潭的左營警分局表示，蓮池潭所屬左營所、舊城所以及分局警備隊等員警，於每班巡邏時，均需觀察潭邊是否有民眾獨處，並適時關懷；另協請保大支援及巡守隊協助蓮池潭周邊及夜間巡邏，增加巡邏密度。

新興警分局警方表示，愛河沿線的新興區包括前金所和自強所轄區，已編排員警和社區巡守隊從晚上6時起至零時的加強巡守勤務；鹽埕警分局則表示，平時愛河周邊沿線已有規畫巡邏，會進一步編排勤務加強巡邏。

三民一警分局表示，轄區愛河沿線的派出所橫跨十全、哈爾濱及三民所，會沿線加強巡邏勤務，並也將增設6個監視器防範。三民二警分局指出，轄區愛河沿線、支線會納入重點巡邏路線，另協請沿線4隊巡守隊，於晚上6時至10時加強巡邏。

鼓山警分局表示，除派員加強巡邏外，針對愛河沿線神情異常，轄內獨居長者和弱勢團體加強關懷。苓雅分局則指出，分局將在海邊路沿線包括愛河、高雄港開放區域設置2個巡邏箱。轄區成功所、警備隊採步巡、機巡、守望輪替方式加強巡守。並針對舉止異常、猶豫徘徊、單獨行動者，主動關懷，達到及時發現、處置及通報作用。

高雄網友將8、9月發生的8件浮屍整理「高雄浮屍錄」，狠酸：「幸浮城市」。圖／取自PTT
高雄網友將8、9月發生的8件浮屍整理「高雄浮屍錄」，狠酸：「幸浮城市」。圖／取自PTT
9月24日，蓮池潭又發現一具男浮屍，經警方證實是66歲劉姓獨居男子。圖／讀者提供
9月24日，蓮池潭又發現一具男浮屍，經警方證實是66歲劉姓獨居男子。圖／讀者提供
高雄愛河沿線設有救生圈，但仍發生不少浮屍憾事。記者石秀華／攝影
高雄愛河沿線設有救生圈，但仍發生不少浮屍憾事。記者石秀華／攝影
高雄愛河一帶浮屍多，市警局下令沿線分局要加強巡守。記者石秀華／攝影
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愛河 巡守

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