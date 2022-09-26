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遶境放煙火、留滿地垃圾 新北青龍太子宮恐被重罰15萬
新北板橋青龍太子宮昨日在江子翠重劃區舉行遶境活動，街道留下許多檳榔渣、鞭炮及垃圾，現場一片狼籍，引發居民不滿。新北消防局長黃德清表示，現場施放爆竹煙火未依產品使用規定施放，違反新北市爆竹煙火施放管制辦法。消防局說，因違規情形嚴重，傾向處以最高罰鍰15萬元。
黃德清表示，現場施放爆竹煙火未依產品使用規定施放，已違反新北市爆竹煙火施放管制辦法第6條，相關行為違法明確，目前已與警察局、環保局等相關機關協調合作，均依相關法令嚴懲，呼籲宮廟遶境時務必約束相關活動，切勿心存僥倖。
消防局表示，將依爆竹煙火管理條例第29條第1項第7款開罰，因違規情形嚴重，傾向處以最高罰鍰15萬。環保局則說，因板橋青龍太子宮造成環境髒亂，且污染影響範圍大，將以違反廢棄物清理法第27條第2款依第50條處以6千元罰鍰。
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