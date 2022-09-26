搭北捷正妹遭醉男嗆「看三小」還尾隨 熱心男摔他壓制幫解圍

一名搭乘台北捷運的蔡姓女子，無故遭一名酒醉情緒失控的王姓男子叫囂，不僅被嗆「看三小」，還被尾隨、電梯推擠、言語挑釁，熱心幫忙解圍的莊姓男子也被王男衝撞，不慎其擾後將王男側摔倒地壓制。北市警察局捷運警察隊接獲通報後即刻趕到現場處理，全案最終移交中和分局續處。

捷警二分隊長葉瑞豐說明，第二分隊警員林郁翔、李勝文日前擔服巡邏勤務時，接獲勤指中心通報，捷運景安站發生旅客糾紛，2員警即馳赴現場處理。經了解，蔡女在捷運車廂遭酒醉的王男嗆問「看三小」，蔡女未予理會起身閃避，王男卻緊跟尾隨下車，搭乘電梯時多次推擠、言語挑釁，還以身體阻擋蔡女離開。

熱心旅客莊男撞見後幫忙擋住王男，讓蔡女先行離去，不料王男就將矛頭指向莊男，在月台至大廳層不斷藉機挑釁，以身體衝撞莊男，莊男不慎其擾，才將王男側摔倒地壓制，捷警與轄區警員到場後依法將王男管束，全案調閱捷運站體及車廂監視器影像後，移交中和分局續處。

捷警呼籲，民眾宜謹慎評估自身體力及精神狀況適量飲酒，尤其捷運系統內多設有手扶梯、階梯，常有高度落差較大的情形，為確保自身安全並避免酒後失態，造成其他旅客困擾，飲宴後建議可由「親友陪同搭乘捷運」，或採「指定親友駕駛」、「酒後代為駕駛」及「代叫計程車服務」等4項作為。