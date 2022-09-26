快訊

許文龍口中真正「奇美的博士」 集團董事長廖錦祥25日辭世享壽85歲

台股慘跌340點收13,778點再破底 寫22個月新低

直播／本土確診增28513例、境外272例 56例死亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

搭北捷正妹遭醉男嗆「看三小」還尾隨 熱心男摔他壓制幫解圍

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導

一名搭乘台北捷運的蔡姓女子，無故遭一名酒醉情緒失控的王姓男子叫囂，不僅被嗆「看三小」，還被尾隨、電梯推擠、言語挑釁，熱心幫忙解圍的莊姓男子也被王男衝撞，不慎其擾後將王男側摔倒地壓制。北市警察局捷運警察隊接獲通報後即刻趕到現場處理，全案最終移交中和分局續處。

捷警二分隊長葉瑞豐說明，第二分隊警員林郁翔、李勝文日前擔服巡邏勤務時，接獲勤指中心通報，捷運景安站發生旅客糾紛，2員警即馳赴現場處理。經了解，蔡女在捷運車廂遭酒醉的王男嗆問「看三小」，蔡女未予理會起身閃避，王男卻緊跟尾隨下車，搭乘電梯時多次推擠、言語挑釁，還以身體阻擋蔡女離開。

熱心旅客莊男撞見後幫忙擋住王男，讓蔡女先行離去，不料王男就將矛頭指向莊男，在月台至大廳層不斷藉機挑釁，以身體衝撞莊男，莊男不慎其擾，才將王男側摔倒地壓制，捷警與轄區警員到場後依法將王男管束，全案調閱捷運站體及車廂監視器影像後，移交中和分局續處。

捷警呼籲，民眾宜謹慎評估自身體力及精神狀況適量飲酒，尤其捷運系統內多設有手扶梯、階梯，常有高度落差較大的情形，為確保自身安全並避免酒後失態，造成其他旅客困擾，飲宴後建議可由「親友陪同搭乘捷運」，或採「指定親友駕駛」、「酒後代為駕駛」及「代叫計程車服務」等4項作為。

另外，捷運站內如看見他人酒醉需協助情形，可即時向捷運警察、站務人員、保全反映，撥打110或於車廂中可按壓緊急對講機求助，捷警獲報將即趕赴現場處理，以保旅客安心。

蔡女搭乘捷運時遭酒醉王男言語挑釁、身體推擠，最終王男遭警員管束。圖／北市捷警提供
蔡女搭乘捷運時遭酒醉王男言語挑釁、身體推擠，最終王男遭警員管束。圖／北市捷警提供
蔡女搭乘捷運時遭酒醉王男言語挑釁、身體推擠，最終王男遭警員管束。圖／北市捷警提供
蔡女搭乘捷運時遭酒醉王男言語挑釁、身體推擠，最終王男遭警員管束。圖／北市捷警提供

捷運 警察

延伸閱讀

捷運上偷拍隔壁女乘客裙底 男子判拘役50天

男子趁朋友女友酒醉 霸王硬上弓 這下糗大了

卡兩站之間！北捷文湖線今早故障 斷電讓旅客「走軌道、搭接駁列車」

北捷文湖線又發生異常 通勤時間列車無法行駛

相關新聞

國3中和交流道火燒車 休旅車駕駛自撞、眼睛受傷

國道3號北上36K處中和交流道，今天清晨近5點發生火燒車，一輛休旅車不明原因自撞後起火燃燒，警、消獲報趕抵，於5點20分...

影／日系高性能敞篷車撞山「翻一圈」落地 車迷嘆：又少1輛S2000

網路上瘋傳一段影片，只見畫面中可看到一輛日系高性能敞篷跑車「S2000」，駕駛疑因高速行駛導致過彎時失控，撞上山壁後連人...

台中主計處女員工今午墜樓 3張紙電腦打字：對不起父母

台中市政府文心樓的一樓停車場，在今天上午11時許傳出墜樓案件，據查墜樓者是在主計處上班的王姓行政助理，台中市消防局獲報到...

嘉義36彎山路驚現2孩童坐車頂「開心揮手」 網驚：一轉彎就掉山底

嘉義縣梅山36彎驚見一輛行駛中的轎車車頂上，坐兩名孩童，還對後方車輛揮手，後方車輛錄下驚恐畫面，發文於「爆廢公社公開版」...

影／剛從「醉酒屋」出門 賓士酒駕一上路就害死機車大叔

新北市30歲林姓男子今天凌晨，在新莊區中正路1家名為「醉酒屋」的酒吧喝完酒，才剛開走停在店門口的賓士轎車，一上路馬上大迴...

獨／高雄半年漂21具浮屍 2水域7分局勤務編排曝光

高雄市3月6日至9月24日止，在愛河、蓮池潭等地共發現21具浮屍，其中8、9月37天內有多達9具浮屍，浮屍數字驚人，網友...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。