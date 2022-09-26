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弟誤交損友竟竊走母親勞力士遺物 警快速破案找回失物

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

母親珍貴手表遺物失竊，被害人報案追查竟是弟弟的朋友所偷。雲林縣麥寮鄉林姓男子報案，希望警方代為找回母親留作紀念的手表，警方當天馬上找到竊賊找回失物，竊賊竟是弟弟朋友，過去曾來家裡，沒想到起了偷心，偷錢又偷手表。

台西分局橋頭派出所日前許接獲林男報案，指家中遭闖空門，損失現金及一只已故母親留下來的名貴手表，警員林榮偉、潘慶翰著手調查。

被害的林男平時獨居，從事小型工程工作，經常早出晚歸，日前他工作完回到家，一進家門發現屋中物品疑被翻動，進而發現臥室抽屜內的3千元及一只母親所留下的勞力士手表也不見了。

他查看家中庭院自行裝設的監視器，發現一名熟識的許姓友人曾進來家裡，相當可疑才報案。林男向警方說，許男是弟弟的朋友，以前曾到家中作客，自弟弟往生後就再也沒來過，也很少聯繫，沒想到竟闖空門。

林男表示，母親所留的勞力士手表價值約10萬元，對他來說紀念意義勝過金錢，盼警方能把手表找回來。

員警依線索很快找到45歲的許男，並順利找回手錶，母親遺物失而復得，被害人說，手表是母親唯一的遺物，偷失時他內心很自責，感謝員警幫忙找回，心中沒有遺憾了。許男坦承因缺錢才偷竊，訊後依竊盜罪移送法辦。

林男母親所留的勞力士手表，失而復得感到欣慰。記者蔡維斌／翻攝
林男母親所留的勞力士手表，失而復得感到欣慰。記者蔡維斌／翻攝
許男說明他偷竊過程。記者蔡維斌／翻攝
許男說明他偷竊過程。記者蔡維斌／翻攝

勞力士 偷竊

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