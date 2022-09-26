桃園空屋樓頂失火隔壁睡一家4口 路過巡警抱水桶救命

桃園市大園區一棟位在航空城拆遷範圍空屋，屋頂今天凌晨失火，正好三菓派出所所長、警員巡邏經過發現，趕緊通知住隔壁屋主一同上樓滅火，所幸及時被撲滅，沒有釀嚴重意外，鄰居一家4口安然無恙。

大園警分局三菓派出所所長胡信堯、警員程懷澤今天0時許，巡邏行經菓林里一處航空城拆遷戶，發現一棟空屋頂樓冒出濃煙並伴隨些許火光，疑似發生火警。

員警見屋內無人居住，但房屋頂樓與隔壁住戶相連，擔心火勢延燒釀災，趕緊通知隔壁的吳姓屋主，一同上樓用水桶將火勢撲滅，所幸現場無人傷亡，也沒有財物損失。

吳姓屋主表示，他與妻兒一同居住，再過幾個月就要搬家，由於通往頂樓的樓梯間放置一些棉花及木材等易燃物，推測可能是自己稍早在頂樓抽菸時，飄落的菸灰沒處理好，因而引發火災。