台9線紅牌重機疑未注意車前狀況 騎士追撞小貨車死亡
蘇花路廊發生重機車禍死亡事故，台中一名41歲徐姓男子，駕駛紅牌重型機車載著29歲石姓女友人，25日下午2時許，從花蓮市區北上，行經台9線178公里處時，疑似未注意車前狀況，追撞前方停等紅燈的小貨車，徐男當場無生命跡象，送醫不治，石女則是臉部骨折，詳細肇事原因待警方釐清。
警方調查，41歲徐男駕駛紅牌重機載著29歲石姓女子，昨天下午2點24分、行經台9線178公里處時，因剎車不及，從後方追撞前面停等紅燈的自小貨車，徐男當場倒地不起、無呼吸心跳，送慈濟醫院急救仍傷重不治。
警方表示，徐男是台中人，後座的石女則是雲林人，2人相載到花蓮旅遊，25日沿台9線南往北行駛於外側車道，不慎撞上前方停等紅燈51歲的吳姓男子所駕駛的自小貨車，初判肇因疑似是未注意車前狀況。
警消指出，徐男當場無呼吸心跳，送往慈濟醫院急救，但傷勢太過嚴重，當天下午約3點半宣告不治，被載的石女則是臉部骨折破相，需住院治療，暫無生命危險，但無法說話，待可開口說話才能再做筆錄；而小貨車吳姓駕駛酒測值0，徐男要由檢方、法醫相驗，肇因尚待釐清。
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