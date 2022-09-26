暗夜返家 苗栗縣苑裡鎮路口碰撞 1車頭毀、1車四輪朝天
苗栗縣苑裡鎮苗140與西南北一路口，昨晚10點多發生一起兩轎車相碰撞交通事故，一車頭嚴重毀損，另輛車當場翻覆四輪朝天，兩車7人有兩人輕傷送醫，現場路面黑油滿地綿延50公尺，救難會人員用10包木屑處理，花費2個小時才清除完畢。
警方初步調查，駕駛朱男（25歲)搭載2名乘客沿西南北一路由南往北行駛，在苗140閃燈號誌路口，與沿苗140由西往東行駛的另輛轎車發生碰撞，駕駛江男（25歲)搭載3名乘客的轎車當場翻覆，車上有2人受傷送往苑裡李綜合醫院救護。
警方表示，雙方駕駛人均無酒駕，依道路交通規則主幹線有優先路權，苗140是閃黃號誌燈，西南北一路是閃紅號誌，研判雙方均未禮讓釀禍，警方現場測繪拍照在案，雙方肇責還有待釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言