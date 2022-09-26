暗夜返家 苗栗縣苑裡鎮路口碰撞 1車頭毀、1車四輪朝天

苗栗縣苑裡鎮苗140與西南北一路口，昨晚10點多發生一起兩轎車相碰撞交通事故，一車頭嚴重毀損，另輛車當場翻覆四輪朝天，兩車7人有兩人輕傷送醫，現場路面黑油滿地綿延50公尺，救難會人員用10包木屑處理，花費2個小時才清除完畢。

警方初步調查，駕駛朱男（25歲)搭載2名乘客沿西南北一路由南往北行駛，在苗140閃燈號誌路口，與沿苗140由西往東行駛的另輛轎車發生碰撞，駕駛江男（25歲)搭載3名乘客的轎車當場翻覆，車上有2人受傷送往苑裡李綜合醫院救護。