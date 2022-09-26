喜宴賓客疑食物中毒 台南晶英酒店：配合調查

多名曾在24日到台南晶英酒店參加喜宴的民眾，陸續出現嘔吐、腹瀉等症狀就醫，台南市衛生局已採樣送驗；業者表示，當天4場喜宴共有約120桌，配合調查不迴避責任。

昨天有網友在社群網站發文抱怨，24日到台南晶英酒店參加喜宴後，陸續出現腹瀉、嘔吐等症狀，到昨天仍未緩解，只好自行到醫院就醫，懷疑喜宴食材有問題。

24日中午在晶英酒店辦喜宴的張姓男子今天接受媒體聯訪表示，24日為兒子辦婚宴，選在高檔飯店席開36桌，原意是希望讓親友都能吃得滿意、開心，不料當天晚上陸續收到參加親友反映身體不適，估算近百人受影響，其中多人因上吐下瀉掛急診，有人直到今天還是不舒服。

張男說，除了對參加喜宴的親友感到抱歉，也主動電話關心提醒就醫，也希望飯店方面能好好善後。

台南市衛生局今天發布新聞稿指出，昨天接獲成大醫院等院所通報台南晶英酒店發生疑似食品中毒症狀，初步清查24日有約1100人食用酒店供應飲食，陸續有民眾出現嘔吐、腹瀉等症狀就醫。

衛生局指出，統計至昨晚為止有79人出現腸胃不適就醫，多數在就醫後症狀緩解，部分留觀中；衛生局已分別就酒店相關食餘菜餚，及相關民眾、廚工人體檢體進行採檢，並送檢驗單位進行化驗，以確認發生原因。

衛生局表示，若檢驗及調查結果證實由病原性微生物所引起，衛生局將依食品安全衛生管理法第15條規定，處以新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

台南晶英酒店行銷公關資深經理姚明瑩上午接受媒體聯訪表示，24日午場、晚場共有4場喜宴，約有120桌，昨天起已針對掌握的賓客名單主動聯絡表達關心，並配合台南市衛生局調查，食物檢體平常都會保留至少72小時，當天相關檢體都已交由衛生局帶走化驗。

姚明瑩指出，大家懷疑除了食材之外，工作人員健康情形也是可能原因，當天廚房工作人員約30人、外場服務人員約40人，都已展開健康監測追蹤。

姚明瑩表示，飯店與舉辦喜宴的主家都已簽定合約，若檢查結果是飯店有問題，將依約負起退費賠償責任；此外，針對24日參加喜宴後身體不適的民眾，將依相關醫療院所單據協助處理醫療費用。

多名曾在24日到台南晶英酒店參加喜宴的民眾陸續出現嘔吐、腹瀉等症狀就醫，業者表示，24日午場、晚場共有4場喜宴，約有120桌，已針對掌握的賓客名單主動聯絡表達關心，並配合台南市衛生局調查。圖為台南晶英酒店外觀。 中央社