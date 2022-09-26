快訊

許文龍口中真正「奇美的博士」 集團董事長廖錦祥25日辭世享壽85歲

台股慘跌340點收13,778點再破底 寫22個月新低

直播／本土確診增28513例、境外272例 56例死亡

喜宴賓客疑食物中毒 台南晶英酒店：配合調查

中央社／ 台南26日電

多名曾在24日到台南晶英酒店參加喜宴的民眾，陸續出現嘔吐、腹瀉等症狀就醫，台南市衛生局已採樣送驗；業者表示，當天4場喜宴共有約120桌，配合調查不迴避責任。

昨天有網友在社群網站發文抱怨，24日到台南晶英酒店參加喜宴後，陸續出現腹瀉、嘔吐等症狀，到昨天仍未緩解，只好自行到醫院就醫，懷疑喜宴食材有問題。

24日中午在晶英酒店辦喜宴的張姓男子今天接受媒體聯訪表示，24日為兒子辦婚宴，選在高檔飯店席開36桌，原意是希望讓親友都能吃得滿意、開心，不料當天晚上陸續收到參加親友反映身體不適，估算近百人受影響，其中多人因上吐下瀉掛急診，有人直到今天還是不舒服。

張男說，除了對參加喜宴的親友感到抱歉，也主動電話關心提醒就醫，也希望飯店方面能好好善後。

台南市衛生局今天發布新聞稿指出，昨天接獲成大醫院等院所通報台南晶英酒店發生疑似食品中毒症狀，初步清查24日有約1100人食用酒店供應飲食，陸續有民眾出現嘔吐、腹瀉等症狀就醫。

衛生局指出，統計至昨晚為止有79人出現腸胃不適就醫，多數在就醫後症狀緩解，部分留觀中；衛生局已分別就酒店相關食餘菜餚，及相關民眾、廚工人體檢體進行採檢，並送檢驗單位進行化驗，以確認發生原因。

衛生局表示，若檢驗及調查結果證實由病原性微生物所引起，衛生局將依食品安全衛生管理法第15條規定，處以新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

台南晶英酒店行銷公關資深經理姚明瑩上午接受媒體聯訪表示，24日午場、晚場共有4場喜宴，約有120桌，昨天起已針對掌握的賓客名單主動聯絡表達關心，並配合台南市衛生局調查，食物檢體平常都會保留至少72小時，當天相關檢體都已交由衛生局帶走化驗。

姚明瑩指出，大家懷疑除了食材之外，工作人員健康情形也是可能原因，當天廚房工作人員約30人、外場服務人員約40人，都已展開健康監測追蹤。

姚明瑩表示，飯店與舉辦喜宴的主家都已簽定合約，若檢查結果是飯店有問題，將依約負起退費賠償責任；此外，針對24日參加喜宴後身體不適的民眾，將依相關醫療院所單據協助處理醫療費用。

多名曾在24日到台南晶英酒店參加喜宴的民眾陸續出現嘔吐、腹瀉等症狀就醫，業者表示，24日午場、晚場共有4場喜宴，約有120桌，已針對掌握的賓客名單主動聯絡表達關心，並配合台南市衛生局調查。圖為台南晶英酒店外觀。 中央社
多名曾在24日到台南晶英酒店參加喜宴的民眾陸續出現嘔吐、腹瀉等症狀就醫，業者表示，24日午場、晚場共有4場喜宴，約有120桌，已針對掌握的賓客名單主動聯絡表達關心，並配合台南市衛生局調查。圖為台南晶英酒店外觀。 中央社

多名曾在24日到台南晶英酒店參加喜宴的民眾陸續出現嘔吐、腹瀉等症狀就醫，台南市衛生局已派員採檢化驗以釐清原因。（台南市衛生局提供） 中央社
多名曾在24日到台南晶英酒店參加喜宴的民眾陸續出現嘔吐、腹瀉等症狀就醫，台南市衛生局已派員採檢化驗以釐清原因。（台南市衛生局提供） 中央社

晶英酒店 喜宴 食物中毒

延伸閱讀

台南晶英酒店傳70多人食物中毒 業者：如確定全額退錢

不只一團中招！澎湖行變調 旅客疑大啖海鮮後食物中毒

陸軍官校251名入伍生疑食物中毒 網傳禍首是「它」

經常腹瀉、便秘可能是大腸激躁症！專家詳解大腸激躁症的症狀、原因與治療方式

相關新聞

國3中和交流道火燒車 休旅車駕駛自撞、眼睛受傷

國道3號北上36K處中和交流道，今天清晨近5點發生火燒車，一輛休旅車不明原因自撞後起火燃燒，警、消獲報趕抵，於5點20分...

影／日系高性能敞篷車撞山「翻一圈」落地 車迷嘆：又少1輛S2000

網路上瘋傳一段影片，只見畫面中可看到一輛日系高性能敞篷跑車「S2000」，駕駛疑因高速行駛導致過彎時失控，撞上山壁後連人...

台中主計處女員工今午墜樓 3張紙電腦打字：對不起父母

台中市政府文心樓的一樓停車場，在今天上午11時許傳出墜樓案件，據查墜樓者是在主計處上班的王姓行政助理，台中市消防局獲報到...

嘉義36彎山路驚現2孩童坐車頂「開心揮手」 網驚：一轉彎就掉山底

嘉義縣梅山36彎驚見一輛行駛中的轎車車頂上，坐兩名孩童，還對後方車輛揮手，後方車輛錄下驚恐畫面，發文於「爆廢公社公開版」...

影／剛從「醉酒屋」出門 賓士酒駕一上路就害死機車大叔

新北市30歲林姓男子今天凌晨，在新莊區中正路1家名為「醉酒屋」的酒吧喝完酒，才剛開走停在店門口的賓士轎車，一上路馬上大迴...

獨／高雄半年漂21具浮屍 2水域7分局勤務編排曝光

高雄市3月6日至9月24日止，在愛河、蓮池潭等地共發現21具浮屍，其中8、9月37天內有多達9具浮屍，浮屍數字驚人，網友...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。