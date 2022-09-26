美國大叔手機遺落計程車上 熱心南警10分鐘尋回

美國人士湯姆在台南市北區餐敘後搭乘計程車離開，在中西區民生路下車後走一段路才驚覺手機遺落在計程車上，今天連忙向台南市警二分局民權派出所報案，警員短短10分鐘便找到手機疑似掉落的計程車，並聯絡到邱姓司機協助送至派出所，湯姆非常感謝警察及司機的幫忙，直呼台灣警察及民眾都好友善好熱心。

據了解，今天早上7點30分，有名神色匆匆急急忙忙的美籍人士湯姆跑進派出所，他說，他在北區餐敘後搭乘計程車離開，在民生路下車後走一段路才驚覺手機遺落在計程車上，需要警察的協助。

由於湯姆不會講中文，警員翁達翰及陳俊廷便用英文及肢體語言與他溝通，釐清並確認發生過程後，迅速調閱監視器畫面，查證下車地點及可能計程車後，連絡上計程車邱姓司機。

邱姓司機表示說，原本整理車子發現手機要送到其他派出所了，還好民權所的警察即時聯絡，加快把手機送回主人的速度。翁達翰及陳俊廷也表示，學好英文真的很重要，才能幫助到更多的人。湯姆也不斷向警察道謝，感謝警察的細心與耐心幫忙。