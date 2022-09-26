快訊

周玉蔻猛打蔣萬安、蔣孝嚴 恐讓陳時中陷「背後靈」危機

2022港姐出爐星二代林鈺洧奪冠 爸爸人稱「香港第一美男子」

台中市主計處女員工從頂樓摔落一樓停車場 無生命跡象送醫急救

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄女車禍未到庭遭通緝落網 男友愛相隨陪偵訊

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名黃姓女子去年發生車禍，行動不便，侯姓男友隨侍在側；黃車禍前，因竊盜案遭判拘役25天，另涉毒品案未到庭，分別遭檢方通緝；3天前，2人因機車違停被警方查獲，黃被解送歸案時，侯仍一路愛相隨，牽手送她上警車還陪偵訊。

新興警警分局警方23日凌晨2時5分許，巡經自立一路和八德二路路口，發現一輛機車違停在大賣場騎樓前，於是上前查詢；當時車主未在場，警方透過警政系統發現車主黃姓女子（41歲）因涉及竊盜和毒品案，分別於今年4月19日和7月19日被高雄地檢通緝在案。

警方於是在附近埋伏，約5分鐘後，見侯姓男子（45歲）牽著一名走路緩慢的黃女出現，2人欲發動機車，警方於是趨前攔人，盤查確認黃女就是遭通緝之人。

當時侯男向警方解釋，女友黃女去年發生車禍，行動不便，皆由他照料，黃女和家中關係疏離，因此未收到司法機關通知，絕非蓄意躲藏，2人原本在北部生活，近日才回高雄。

侯男當場向警方求情，盼能在解送黃女時，協助向檢察官說明，黃女車禍受傷狀況；黃因出車禍，表達能力不佳，未多說話。

警方當下安撫侯男，若黃在執行上有任何需求，檢方也會聯繫相關機關團體給予必要協助，侯連向警方致謝，牽手女友送她上巡邏車，並至警所一路陪同女友偵訊，直到女友被解送歸案。

高雄侯姓男子騎機車載被通緝的黃姓女友至大賣場購物，因機車違停，被警方查獲黃女通緝身分。記者石秀華／翻攝
高雄侯姓男子騎機車載被通緝的黃姓女友至大賣場購物，因機車違停，被警方查獲黃女通緝身分。記者石秀華／翻攝
高市黃姓女子因出車禍被通緝，被警方查獲後，一路照顧在側的侯姓男友愛相隨，牽著她的手，將她送上警車。記者石秀華／翻攝
高市黃姓女子因出車禍被通緝，被警方查獲後，一路照顧在側的侯姓男友愛相隨，牽著她的手，將她送上警車。記者石秀華／翻攝

車禍 通緝 毒品

延伸閱讀

GQ城市野營首度移師高雄 10月15、16日在衛武營

孫生突罵女友Wendy「真的覺得很噁心」　多次玩到消失受夠了

影／台中毒犯拒捕衝撞警車逃逸 沿途丟吸食器爆胎落網

鑫龍騰 今明年業績無虞

相關新聞

國3中和交流道火燒車 休旅車駕駛自撞、眼睛受傷

國道3號北上36K處中和交流道，今天清晨近5點發生火燒車，一輛休旅車不明原因自撞後起火燃燒，警、消獲報趕抵，於5點20分...

影／日系高性能敞篷車撞山「翻一圈」落地 車迷嘆：又少1輛S2000

網路上瘋傳一段影片，只見畫面中可看到一輛日系高性能敞篷跑車「S2000」，駕駛疑因高速行駛導致過彎時失控，撞上山壁後連人...

台中市主計處女員工驚傳墜樓 頂樓摔落一樓停車場

台中市政府文心樓的一樓停車場，在今天上午11時許傳出墜樓案件，據查墜樓者是在主計處上班的王姓行政助理，台中市消防局獲報到...

嘉義36彎山路驚現2孩童坐車頂「開心揮手」 網驚：一轉彎就掉山底

嘉義縣梅山36彎驚見一輛行駛中的轎車車頂上，坐兩名孩童，還對後方車輛揮手，後方車輛錄下驚恐畫面，發文於「爆廢公社公開版」...

影／剛從「醉酒屋」出門 賓士酒駕一上路就害死機車大叔

新北市30歲林姓男子今天凌晨，在新莊區中正路1家名為「醉酒屋」的酒吧喝完酒，才剛開走停在店門口的賓士轎車，一上路馬上大迴...

美國大叔手機遺落計程車上 熱心南警10分鐘尋回

美國人士湯姆在台南市北區餐敘後搭乘計程車離開，在中西區民生路下車後走一段路才驚覺手機遺落在計程車上，今天連忙向台南市警二...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。