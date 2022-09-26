高雄女車禍未到庭遭通緝落網 男友愛相隨陪偵訊

高雄市一名黃姓女子去年發生車禍，行動不便，侯姓男友隨侍在側；黃車禍前，因竊盜案遭判拘役25天，另涉毒品案未到庭，分別遭檢方通緝；3天前，2人因機車違停被警方查獲，黃被解送歸案時，侯仍一路愛相隨，牽手送她上警車還陪偵訊。

新興警警分局警方23日凌晨2時5分許，巡經自立一路和八德二路路口，發現一輛機車違停在大賣場騎樓前，於是上前查詢；當時車主未在場，警方透過警政系統發現車主黃姓女子（41歲）因涉及竊盜和毒品案，分別於今年4月19日和7月19日被高雄地檢通緝在案。

警方於是在附近埋伏，約5分鐘後，見侯姓男子（45歲）牽著一名走路緩慢的黃女出現，2人欲發動機車，警方於是趨前攔人，盤查確認黃女就是遭通緝之人。

當時侯男向警方解釋，女友黃女去年發生車禍，行動不便，皆由他照料，黃女和家中關係疏離，因此未收到司法機關通知，絕非蓄意躲藏，2人原本在北部生活，近日才回高雄。

侯男當場向警方求情，盼能在解送黃女時，協助向檢察官說明，黃女車禍受傷狀況；黃因出車禍，表達能力不佳，未多說話。