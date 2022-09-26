「金隆成18號」船長猝逝 海上漂流12天終於回家

屏東琉球籍漁船「金隆成18號」陳姓船長因病猝逝海上，海巡搭載代理船長馳援及友船拖帶下，今天上午7時許順利返港，歷經12天海上漂流，船長終於回家了。

今天上午7時許，由洪姓代理船長駕駛「金隆成18號」駛入鹽埔漁港，家屬於岸邊等候，在道士引領下，先焚燒紙錢，隨後緩緩將陳姓船長遺體移出，焦急等待12天的家屬，不禁淚崩喊：「回家了」。

洪姓代理船長告訴中央社記者，因與猝逝的陳姓船長是老朋友，接到家屬請託，答應前往馳援。「金隆成18號」先在友船「連合發」協助下，以拖帶方式慢慢前進，洪姓代理船長18日搭乘海巡艦艇從高雄港出發，21日接觸到漁船。

洪姓代理船長說，自己已10多年沒有開船了，航程之初風浪較大，所幸沒有影響航行，順利將朋友運載返港。

「金隆成18號」上有一名會說簡單台語的印尼籍漁工，他豎起大拇指向中央社記者表示，船長真的對漁工很好。