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影／谷關30人登山隊收隊緊張少1人 報警才知75歲男搭公車走
一支30人登山隊伍昨晚在台中和平要收隊時發現少一人，眾人很緊張報案，和平警方協尋，終於找到75歲男子自行搭公車離開，警方通報攔下公車，讓男子重回遊覽車返隊，眾人才鬆了一口氣，感謝警方。
台中市和平警分局谷關派出所昨晚6點多獲報，在苗栗組團約30人登谷關七雄屋我尾山，由麗陽登山口進入，昨天傍晚收隊，發現少一名75歲男隊員，經四處聯絡均無消息，因而求助警方
谷關派出所長王繼生、警員田中源到場協助，同步將資料上傳谷關社群群組協尋、另請值班調閱監視器以確定男子方向、一方面由谷關沿線尋找對方下落。
經群組民眾提供資料發現，男子疑似搭公車往豐原方向離開，谷關派出所立即通報勤務中心請和平沿線協助攔查豐原客運公車，經和平所警員王景德攔查到這輛公車，發現男子果然在車上，請他在分局等候登山團隊和其他人過來會合。
登山團隊遊覽車昨晚開抵和平分局，平安接到男子離開，隊員們總算鬆口氣，感謝警方熱心協助。
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