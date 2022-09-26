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台中車禍吊車撞七人座轎車「吊臂直插進乘客後座」維修費恐破百萬
台中市北屯區陳平路在前天發生一起吊車撞上LEXUS七人座車的交通事故，吊臂撞破七人座車的左後車門，插進乘客座裡，安全氣囊也全數爆開，幸好當時後座沒有坐人，雙方駕駛則都無受傷，也沒有酒駕，初判是未依規定讓車、未注意車前狀況釀禍，詳細的事故仍待後續調查，黃姓車商根據照片車損初判，維修費至少百萬元以上。
據查，吳姓男子（47歲）在前天下午1時許，駕駛新車要價372萬元的LEXUS七人座車，沿北屯區陳平路117巷，欲左轉陳平路方向行駛，當時駕駛吊車的王姓男子（42歲）則是沿陳平路往中清路方向直行，雙方在路口發生碰撞，吊車的吊臂直接插進七人座的左側車門內，車內氣囊因而爆開。
第五警分局交通分隊獲報到場調查，雙方都無酒精濃度，也無人受傷，兩邊駕駛都辯稱「沒有注意到」，初判是未依規定讓車、未注意車前狀況釀禍，詳細的肇事原因，有待後續調查釐清。
黃姓車商根據車禍照片估算，以該輛LEXUS七人座的的車門毀損情形，以及氣囊爆開的狀況，要恢復成原狀的話，維修費用上看百萬元跑不掉。
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