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買鞋遭盜刷30雙鞋？高雄婦講電話操作ATM 後方女神救援
高市一名洪姓婦人本月初至連鎖鞋店買鞋，23日突接獲自稱鞋店員工和銀行客服來電，指她個資遭盜刷買了30雙鞋，為避免扣款，最好將餘額轉存，洪信以為真，至超商和對方邊講電話邊操作ATM，幸後方排隊女子直覺有異，熱心報警，保住洪女荷包。
警方指出，55歲的洪姓婦人本月5日至前鎮區連鎖鞋店買鞋，23日接獲自稱是鞋店的員工來電，對方佯稱她買鞋後，資料疑遭人盜刷，買了30雙鞋，並指銀行客服人員稍後會來電說明。
緊接著，自稱銀行客服的人來電，指示洪婦為避免帳戶內的餘額遭盜刷鞋子的有心人士轉走，請她將帳戶餘額轉存至指定帳戶，洪因害怕餘額遭扣款，隨即奔赴超商。
洪婦進入超商後，聽對方指示，邊講電話邊操作ATM，當時後方排隊的年輕女子發現，研判洪可能遇到詐騙集團，隨即請超商店員協助阻止並報警。
前鎮警分局復興派出所巡佐劉信福及警員郭婷雅趕抵，洪婦尚未掛電話，並向警方解釋操作ATM原由時，電話端那頭聽到「警察來了」，隨即掛電話，連回撥也無法接通。
警方告知洪婦此為典型詐騙手法，洪女才恍然大悟，直感謝身旁報警的女子和店員以及警方，保住她的積蓄。
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