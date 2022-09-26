台南市安南區6樓公寓失火 3人獲救

台南市安南區安豐三街一棟6樓公寓4樓陽台，今天上午8點多失火，冒出大量濃煙，6樓3人一度受困躲在房間內，消防人員出水搶救後，順利將3人帶下樓，至於起火原因待消防局鑑識人員進一步調查。

台南市消防局救災救護中心，今天上午8點37分接獲民眾報案，位於安南區安豐三街6樓公寓失火，安和消防分隊到場後見4樓陽台冒出大量濃煙，請求支援。

消防人員到4樓後破門進入，出水滅火，起火點在4樓陽台，9點9分撲滅。當時因煙很大有3人在6樓，3人未逃出，消防人員滅火後將3人帶下樓。