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影／剛從「醉酒屋」出門 賓士酒駕一上路就害死機車大叔
新北市30歲林姓男子今天凌晨，在新莊區中正路1家名為「醉酒屋」的酒吧喝完酒，才剛開走停在店門口的賓士轎車，一上路馬上大迴轉調頭，造成後方直行機車閃避不及撞上，51歲張姓騎士送醫不治，林男酒測值高達每公升0.21毫克。
據了解，林男原本在Drunk House 醉酒屋飲酒，黑色賓士轎車直接違停在店門口紅線內紅磚道上，凌晨4時許走出店外已經醉醺醺，卻直接上車打算酒駕離開。
他一起步開上車道，馬上來個180度大迴轉調頭，結果後方由51歲張姓男子騎乘的機車，沿中正路往桃園方向行駛，因車速過快閃避不及直接撞上，當場失去呼吸心跳，救護車將張男送至輔大醫院急救，清晨5時53分宣告不治。
肇事林男酒測值高達0.21毫克，執意等律師到場才願接受警詢，直到早上仍未做筆錄，警方預計將依過失致死、公共危險罪嫌移送地檢署偵辦。
※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
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