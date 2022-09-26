聽新聞
test
0:00 / 0:00
酒後起口角衝突 莽男持辣椒槍衝酒店包廂理論判罰6千
呂姓男子飲酒後與人發生口角衝突，竟持辣椒槍至台南市某酒店包廂內要與人理論，經友人制止才作罷，事後警方接獲民眾報案持搜索票到呂住處搜索，當場查扣辣椒槍。法官認為，呂持辣椒槍到酒店，在公開場所持外觀與真槍無異辣椒槍示人，當然會引起他人恐慌、恐懼，依違反社會秩序維護法裁罰6千元，案可抗告。
呂於今年7月9日凌晨4點52分許，因飲酒後與人發生口角衝突，持辣椒槍至酒店包廂內欲與其理論，經同行友人制止作罷，警方接獲民眾報案，同一天下午3點30分，派員持搜索票到呂住處，當場查扣1把4管辣椒槍，呂於警詢時坦承此事，警詢後依違反社維法移送台南地院台南簡易法庭審理。
法官依據監視器翻拍照片顯示，呂攜帶辣椒槍外觀與真槍相似；且呂警詢中供稱，辣椒槍槍管內有裝填使人嗆辣成分等語，如對他人發射，可造成人體不適反應，對他人之生命、身體、安全構成威脅，自屬社會秩序維護法第63條第1項第1款所定具有殺傷力器械。
法官認為，呂攜帶該辣椒槍目的為恫嚇他人，難謂屬正當理由。呂持辣椒槍至H會館，是在公開場所將外觀與真槍無異辣椒槍持示人，當會引起他人恐慌、畏佈，呂無正當理由攜帶具有殺傷力器械行為，已違反社會秩序維護法第63條第1項第1款規定，依法裁罰6千元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言