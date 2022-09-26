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酒後起口角衝突 莽男持辣椒槍衝酒店包廂理論判罰6千

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

呂姓男子飲酒後與人發生口角衝突，竟持辣椒槍至台南市某酒店包廂內要與人理論，經友人制止才作罷，事後警方接獲民眾報案持搜索票到呂住處搜索，當場查扣辣椒槍。法官認為，呂持辣椒槍到酒店，在公開場所持外觀與真槍無異辣椒槍示人，當然會引起他人恐慌、恐懼，依違反社會秩序維護法裁罰6千元，案可抗告。

呂於今年7月9日凌晨4點52分許，因飲酒後與人發生口角衝突，持辣椒槍至酒店包廂內欲與其理論，經同行友人制止作罷，警方接獲民眾報案，同一天下午3點30分，派員持搜索票到呂住處，當場查扣1把4管辣椒槍，呂於警詢時坦承此事，警詢後依違反社維法移送台南地院台南簡易法庭審理。

法官依據監視器翻拍照片顯示，呂攜帶辣椒槍外觀與真槍相似；且呂警詢中供稱，辣椒槍槍管內有裝填使人嗆辣成分等語，如對他人發射，可造成人體不適反應，對他人之生命、身體、安全構成威脅，自屬社會秩序維護法第63條第1項第1款所定具有殺傷力器械。

法官認為，呂攜帶該辣椒槍目的為恫嚇他人，難謂屬正當理由。呂持辣椒槍至H會館，是在公開場所將外觀與真槍無異辣椒槍持示人，當會引起他人恐慌、畏佈，呂無正當理由攜帶具有殺傷力器械行為，已違反社會秩序維護法第63條第1項第1款規定，依法裁罰6千元。

呂姓男子飲酒後與人發生口角衝突，竟持辣椒槍至台南市某酒店包廂內要與人理論，台南地院法官認為呂違反社會秩序維護法，裁罰6千元。圖／本報資料照片
呂姓男子飲酒後與人發生口角衝突，竟持辣椒槍至台南市某酒店包廂內要與人理論，台南地院法官認為呂違反社會秩序維護法，裁罰6千元。圖／本報資料照片

台南 酒店

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