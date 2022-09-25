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台南晶英酒店傳70多人食物中毒 業者：如確定全額退錢
台南五星級晶英酒店傳出喜宴疑似集體食物中毒，1300名賓客中有70多人不適，飯店業者晚間表示，目前已由台南市衛生局採樣鑑定中，未來如果確定是飯店的責任，絕不會逃避，將全額退還宴席費用。
晶英是台南知名的五星級飯店，從2014年開幕以來，並未發生過類似的情況。據了解，24日當天中午與晚上共有4場喜宴、賓客總數達1300多人，宴席後陸續有客人出現上吐下瀉及不舒服的情況，分別就醫後，由醫院通報衛生局，衛生局統計後認為可能是集體食物中毒，今天中午前往晶英採檢。
晶英總經理李靖文表示，目前還未能確定原因，因為70多人不適是分散在4場喜宴中，並未集中，依照比例看起來，並不像是食物或廚房有衛生問題，比較可能是員工感染諾羅病毒、甚至可能是新冠肺炎病毒。
她表示，五星級飯店的廚房作業都有標準作業流程，衛生方面應該沒有問題，而員工部分都一再要求如果有不適，都應在家休息，不能上班，但仍難保有狀況，特別是目前的新冠症狀也有部分可能是上吐下瀉，之前就有擔心，目前坊間的病例仍多，大家在一起吃飯，有感染風險，但無論如何，都將等衛生局相關檢驗結果出爐才能確定原因。
她表示，已經與喜宴主人都簽約，一旦確定是酒店造成客人不適，將全額退費以示歉意。礁溪老爺酒店在2020年也曾發生自助餐廳92名客人集體食物中毒，經宜蘭衛生局採檢，確定是諾羅病毒肇禍。
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