聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南晶英酒店傳70多人食物中毒 業者：如確定全額退錢

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導

台南五星級晶英酒店傳出喜宴疑似集體食物中毒，1300名賓客中有70多人不適，飯店業者晚間表示，目前已由台南市衛生局採樣鑑定中，未來如果確定是飯店的責任，絕不會逃避，將全額退還宴席費用。

晶英是台南知名的五星級飯店，從2014年開幕以來，並未發生過類似的情況。據了解，24日當天中午與晚上共有4場喜宴、賓客總數達1300多人，宴席後陸續有客人出現上吐下瀉及不舒服的情況，分別就醫後，由醫院通報衛生局，衛生局統計後認為可能是集體食物中毒，今天中午前往晶英採檢。

晶英總經理李靖文表示，目前還未能確定原因，因為70多人不適是分散在4場喜宴中，並未集中，依照比例看起來，並不像是食物或廚房有衛生問題，比較可能是員工感染諾羅病毒、甚至可能是新冠肺炎病毒。

她表示，五星級飯店的廚房作業都有標準作業流程，衛生方面應該沒有問題，而員工部分都一再要求如果有不適，都應在家休息，不能上班，但仍難保有狀況，特別是目前的新冠症狀也有部分可能是上吐下瀉，之前就有擔心，目前坊間的病例仍多，大家在一起吃飯，有感染風險，但無論如何，都將等衛生局相關檢驗結果出爐才能確定原因。

她表示，已經與喜宴主人都簽約，一旦確定是酒店造成客人不適，將全額退費以示歉意。礁溪老爺酒店在2020年也曾發生自助餐廳92名客人集體食物中毒，經宜蘭衛生局採檢，確定是諾羅病毒肇禍。

台南晶英酒店傳出喜宴賓客集體食物中毒，70多人就醫。圖／臉書
台南晶英酒店傳出喜宴賓客集體食物中毒，70多人就醫。圖／臉書

衛生局 食物中毒 喜宴

延伸閱讀

台南某飯店疑出現食物中毒 70賓客喜宴後上吐下瀉

養7年母牛要被賣突「向主人下跪」他心軟退錢給買家：不賣了

不只一團中招！澎湖行變調 旅客疑大啖海鮮後食物中毒

味噌湯好喝秘訣在「千萬別煮滾」！一步驟分開煮更有風味

相關新聞

影／高雄KTV男客酒後和員工口角 拿麥克風不唱歌狠K對方頭　

高雄市新興區一家KTV今天凌晨3時許，發生酒客滋事，楊姓和黃姓2名男客，因不滿楊姓服務生服務態度不佳，雙方起口角衝突，進...

台南市仁德區仁湖橋燒雜草 消防人員全力滅火

台南市仁德區和高雄市太爺區交界仁湖橋下，今晚約8點3O分發生雜草火災，燃燒約5OO平方公尺，由於附近沒有水源，台南市消防...

嘉義番路潭情路往仁義潭 祖孫1死2重傷事故

往嘉義縣番路鄉仁義潭的潭情路上，今天下午5點多發生一起機車與貨車車禍事故，該機車祖孫3人受傷嚴重；男騎士阿公下肢癱瘓，送...

台中熟女疑有債務糾紛 友今上門發現手腕有傷已屍僵

台中市夏姓女子今天下午被友人發現陳屍在北屯區租屋處，手腕有傷口，躺在浴室內，遺體已發黑屍僵，友人通知警方到場採證，現場沒...

影／10小時驚險搶救曝光 怪手涉溪載出受困沙洲66人與狗

超大豪雨狂炸宜蘭，造成清水地熱溪水暴漲，在溪邊沙洲野營遊客來不及逃出，今天上午被發現共兩處27輛車、66人受困待援；由於...

小琉球檢舉達人掀戰火 網友炎上遭嗆再回島「烙人打」

屏東離島小琉球近年遊客爆增，因交通事故頻傳，東港警方加強取締違規，其中又以未戴安全帽為大宗，今年1月9月已開單552件。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。