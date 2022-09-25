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嘉義番路潭情路往仁義潭 祖孫1死2重傷事故
往嘉義縣番路鄉仁義潭的潭情路上，今天下午5點多發生一起機車與貨車車禍事故，該機車祖孫3人受傷嚴重；男騎士阿公下肢癱瘓，送嘉基，已緊急上開刀房手術；後座阿嬤現場失去生命跡象，經急救仍告不治 ；6歲女童顱內出血，由聖馬神經外科醫院開刀手術中，詳細事故原因待釐清。
嘉義縣消防局今天下午5點07分接獲車禍緊急救護，出動3和、中埔及番路分隊到場救援，男騎士送嘉義基督教醫院急救，2名機車乘客送嘉義聖馬爾醫院急救。
據了解，祖孫3人今天下午疑前往仁義遊憩，行經潭情路往仁義潭方向時，與貨車發生車禍，阿嬤現場失去生命跡象，女童頭部嚴重受傷，分由中埔與番路消防分隊送往聖馬爾定醫院急救，阿公現場下半身失去知覺，送嘉義基督教醫院急救。
嘉義基督教醫院表示，65歲男騎士頸椎損傷，下肢癱瘓，已緊急上開刀房手術；嘉義聖馬爾定醫院表示，到院前死亡的阿嬤經急救仍告不治，女童傷勢也相當嚴重，因顱內出血由神經外科醫院開刀手術中。
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