台中熟女疑有債務糾紛 友今上門發現手腕有傷已屍僵

台中市夏姓女子今天下午被友人發現陳屍在北屯區租屋處，手腕有傷口，躺在浴室內，遺體已發黑屍僵，友人通知警方到場採證，現場沒有發現遺書，初判無外力介入，經聯絡夏女親友，透露夏女在外積欠債務，經濟狀況不佳，全案明天將報請檢察官相驗，釐清死因。

第五警分局文昌所在今天下午4時許，接獲陳姓男子報案，陳男透露，下午前往北屯區柳陽西街的夏姓女子（52歲）租屋處時，開門進入發現夏女已倒臥在浴室內，左手腕有傷口，還有一把美工刀，遺體已發黑，顯然死亡多時。

陳男與夏女親友向警方透露，夏女近日有透露欠債狀況、經濟不佳，陳男也有協助幫忙處理債務，懷疑夏女死因與債務有關。

經警方採證，現場無遺書，也無外力破壞打鬥痕跡，初判無外力介入，已聯絡到家屬，明天將報請檢察官相驗，釐清死因。

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