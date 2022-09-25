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影／10小時驚險搶救曝光 怪手涉溪載出受困沙洲66人與狗
超大豪雨狂炸宜蘭，造成清水地熱溪水暴漲，在溪邊沙洲野營遊客來不及逃出，今天上午被發現共兩處27輛車、66人受困待援；由於天色漸晚，擔心入夜山上雨勢漸大，緊急出動挖土機挪移溪石改變河道，並以跨越溪床7梯次接駁的方式，晚間6點多把人全數救出，無須送醫。
宜蘭昨晚至今雨勢不斷，造成山區溪水暴漲，滾滾泥流傾瀉而下。原本是民眾八點四十分發現，清水地熱溪床對岸沙洲有人車受困，警消到場使用大聲公與對岸遊客聯繫，對方表示食物與水充足，17輛車43人安全無虞，暫等待水退後再撤離。
不過10點半，警消在現場發現第二處民眾受困溪邊沙洲，10車23人也是去露營受困，位置相對比較安全，只是人車暫時出不來；11點左右，17輛車中有1輛紅色休旅車不慎被溪水淹沒，還好車上人員幸運逃出，目前車子卡在礁石上動彈不得，險象環生。
雨勢沒有停，露營客全身濕冷，無法等到溪水退去再救。警消下午動用兩部挖土機400P及300P進駐，挪移砂石改變水道及水位，消防局第一大隊副大隊長張舜堯等人以人力攙扶徒步方式，利用溪谷抽水機便橋，於下午1點16分先讓第一批的10車23人安全撤離。
搜救人員評估因天色漸晚，深怕山上雨勢漸大，擔心受困民眾人命安危，決定以挖土機接駁方式將民眾救出上岸，4點左右挖土機過溪，每個人都穿上救生衣，分成7梯次由搜救人員護送，大約在晚上6點多把剩下的40餘人全數載運出來，還有一條狗被救，開心搖尾巴。救援行動歷時約10小時，受困者無需就醫，自行返家。
縣消防局長徐松奕呼籲，氣象局針對宜蘭地區已發布豪大雨特報，平地及山區都可能出現短延時強降雨，山區雨勢預期較大，呼籲民眾勿靠近河邊，並停止在行水區露營、戲水及溯溪等遊憩活動，以免下游水位暴漲，發生危險。
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