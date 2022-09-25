影／高雄KTV男客酒後和員工口角 拿麥克風不唱歌狠K對方頭　

高雄市新興區一家KTV今天凌晨3時許，發生酒客滋事，楊姓和黃姓2名男客，因不滿楊姓服務生服務態度不佳，雙方起口角衝突，進而發生扭打，拿起麥克風不唱歌，直接拿麥狠K服務生的頭，警方獲報趕抵，幸服務生傷勢不大礙。

警方調查，53歲楊姓男子和55歲黃姓男子今天凌晨在新興區中正三路一家KTV歡唱，酒過三巡後，因說話聲量過大，61歲的楊姓服務生進入包廂告誡，沒想到激怒楊男，楊認為服務生服務態度不佳，雙方引發口角。

楊男和服務生發生扭打，黃男也加入混戰，楊男趁機拿起麥克風朝服務生頭部狠砸，服務生頭部流血，警方接獲店家報案，火速趕抵現場。

救護員抵達現場，發現受傷的楊姓服務生傷勢不重，包紮後，無大礙；警方將3人全數帶回，雖雙方互不提告傷害，仍依違反社會秩序維護法將3人移送裁處。

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