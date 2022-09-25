宜蘭清水溪暴漲43人困沙洲 怪手7梯次渡溪救出

宜蘭連日降雨使得清水溪暴漲，17車43人今天上午受困在清水地熱對岸沙洲，消防出動2部怪手分7梯次，晚間6時22分順利將43人載運渡溪。圖／消防局提供

宜蘭連日降雨使得清水溪暴漲，17車43人今天上午受困在清水地熱對岸沙洲，消防出動2部怪手分7梯次，晚間6時22分順利將43人載運渡溪，沒有人員受傷。

宜蘭縣消防局上午8時44分獲報，疑有人車受困清水地熱對岸沙洲，經聯繫後確認共有17輛車43人在此紮營，目前安全無虞，且食物與水充足。不過，其中一輛停在岸邊的紅色休旅車，上午約11時遭溪水沖到溪床，所幸車內無人，駕駛已由友人載至安全處會合。

消防先請受困人員驅車後撤至山上相對高點，並出動2部怪手挖除河床砂石改變水流，考量山區雨勢越來越大且水流湍急，為了安全起見，消防局決定以怪手載運方式協助43人渡溪。

消防下午2時38分搭乘怪手抵達對岸，除引導受困人員到岸邊安全處等待救援外，並協助穿戴救生衣和安全頭盔，2部怪手下午3時12分展開第1梯次載運渡溪救援，在消防護送下共出動7梯次，43人於晚間6時許平安獲救。

此外，消防抵達現場後，發現另一河岸疑有民眾受困在岸邊，經詢問得知共10車23人在此紮營，所幸安全無虞，且食物與水充足，下午1時許已協助全數人員徒步上岸，沒有人員受傷。