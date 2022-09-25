快訊

聯準會「鷹」氣逼人 美國經濟能軟著陸？央行關鍵報告曝光

一張圖看天氣！ 未來一周雨勢熱點曝光 「這三天」最晴朗

警力不足？南投派出所合署辦公 警政署：下月補畢業生

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

南投警察局偏遠派出所多，警力相對不足，為讓員警有充足休息時間，推動派出所合署辦公，引發地方反彈，縣警局提出增補警力158人。警政署說，已統調8人及支援15人，下月將分發警察專科學校畢業生，若擴編預算員額將協助增補。

警政署說，南投上月底預算缺額28人，今年統調從10月提前至本月16日作業完畢，增加8人，本月23日指派保安警察第四總隊15人支援，規劃下月下旬分發警專畢業生，將參考各機關治安、交通等勤、業務需要與預算缺額比例派補。

對於增補158人，警政署說，事涉擴編預算員額，依地方制度法及財政收支劃分法規定，地方警力預算由地方政府編列，若能編足預算，警政署會協助請增預算員額與增補警力。

南投縣警察局提出增補警力158人，警政署說，已統調8人及支援15人，下月將分發警察專科學校畢業生，若擴編預算員額將協助增補。圖／警政署提供
南投縣警察局提出增補警力158人，警政署說，已統調8人及支援15人，下月將分發警察專科學校畢業生，若擴編預算員額將協助增補。圖／警政署提供

警察 南投

延伸閱讀

洗刷足球沙漠汙名！南投積極推廣 今辦草地足球賽

南投次世代疫苗今開打 民怨：按時間報到 前面還排500人？

影／南投草屯工廠凌晨惡火 消防隊馳援撲滅幸無傷亡

派出所合署辦公引反彈 南投縣長：中央應補足警力

相關新聞

影／受困宜蘭溪床27車66人 出動怪手改水道接駁成功救人

超大豪雨狂炸宜蘭，造成清水地熱溪水暴漲，在溪床野營的遊客逃不出來，目前共兩處27輛車受困，合計66人在溪床待援。警消下午...

影／大樹倒下砸中賓士車 女車主：跟上戰場一樣太可怕

「在那邊（車內）等死的感覺很可怕」，姜姓女子今天下午開車送住在基隆市的朋友回家時，在樂利二街62巷被從山壁上傾倒的大樹砸...

技術師非法下載機密仍留原單位 中科院遭質疑管理疏失

中科院系統發展中心技術師未經授權複製下載國家機密，雖被停權調查，但仍在原單位服務，甚至有機會刪除檔案滅證，令調查人員乍舌...

男童開山貓施工職安署關切 2勞工未帶安全帽今遭罰12萬

台南市仁德區道路施工昨天傳出男童開山貓，職安署南區職安中心今天接獲此事後，派員前往勝利路與中正路交叉路口路檢查，當場查出...

影／台3線苗栗獅潭機車疑自撞 騎士送醫傷重不治

22歲李姓男子騎乘一輛普通重型機車，今天中午在台3線苗栗縣獅潭鄉路段疑自撞電線桿，李姓騎士現場失去呼吸心跳，消防人員緊急...

樹高10多公尺吃土一點點瞬間傾倒砸中賓士車 車主驚魂

基隆市樂利二街旁岩壁多棵高度超過10公尺的樹，疑吃土不深，今天下午傾倒。姜姓女子開車經過猝不及防，前、後擋風玻璃和車頂全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。