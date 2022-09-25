警力不足？南投派出所合署辦公 警政署：下月補畢業生

南投縣警察局偏遠派出所多，警力相對不足，為讓員警有充足休息時間，推動派出所合署辦公，引發地方反彈，縣警局提出增補警力158人。警政署說，已統調8人及支援15人，下月將分發警察專科學校畢業生，若擴編預算員額將協助增補。

警政署說，南投上月底預算缺額28人，今年統調從10月提前至本月16日作業完畢，增加8人，本月23日指派保安警察第四總隊15人支援，規劃下月下旬分發警專畢業生，將參考各機關治安、交通等勤、業務需要與預算缺額比例派補。