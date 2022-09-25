樹高10多公尺吃土一點點瞬間傾倒砸中賓士車 車主驚魂

基隆市樂利二街旁岩壁多棵高度超過10公尺的樹，疑吃土不深，今天下午傾倒。姜姓女子開車經過猝不及防，前、後擋風玻璃和車頂全被砸毀，所幸車內兩人僅受驚嚇，沒有大礙。市府動員人力清除倒下的樹木，預計下午6點恢復通車。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午2點18分，接獲報案指樂利二街62巷251號附近山壁，大樹倒下時砸中行進間的轎車。消防人員到場時，車內2人都已脫困，婉拒送醫。

大樹橫亙車道，交通中斷，警方派員在事故現場兩側設封鎖線，禁車車輛通行。大樹倒下時，除了姜女的轎車被砸中，兩輛停在山壁下方路旁及對面的多輛機車也受損。

當地居民說，距離今天樹木傾倒地點旁數公尺的山壁，也曾發生崩坍意外。地主事後在路旁放置護欄，並在山壁掛「警告牌」，上面寫著颱風季節土石容易掉落，禁止在路側停車，違者後果自負。果不其然今天又發生類似事故，不少車輛受損。