影／大樹倒下砸中賓士車 女車主：跟上戰場一樣太可怕

「在那邊（車內）等死的感覺很可怕」，姜姓女子今天下午開車送住在基隆市的朋友回家時，在樂利二街62巷被從山壁上傾倒的大樹砸中，所幸未受傷。她在脫困後餘悸猶存，形容「跟上戰場一樣，太可怕了。」

基隆市樂利二街九如社區後方的62巷旁山壁，今天下午2點多有多棵大樹傾倒，除了兩輛停放山壁下的轎車和對面路旁多輛機車被壓到，姜姓女子開車載朋友返家途中經過，不偏不倚被多根樹幹砸中前擋風玻璃、車頂和後擋風玻璃。

姜女說，當時在路上開車，樹木突然倒了下來，完全沒有時間反應。看到前後都是樹，離她只有5公分，那種感覺真得跟上戰場一樣，當下傻掉了，太可怕了。

她說，因為車身都被砸破了，外面一直下雨，車裡一直進水。她嘗試著強行把車門推開，發現能推開一點，有個縫就就趕快跑出來。坐在副駕駛座的朋友，後來也由前來察看狀況的居民，協助打開車門逃了出來。