影／受困宜蘭溪床27車66人 出動怪手改水道接駁成功救人

超大豪雨狂炸宜蘭，造成清水地熱溪水暴漲，在溪床野營的遊客逃不出來，目前共兩處27輛車受困，合計66人在溪床待援。警消下午出動兩部挖土機改變水道，先救出10車23人撤離；眼見天黑，最後決定把挖土機開過去溪床，以接駁的方式把剩下43人全數救出。

宜蘭昨晚至今雨勢不斷，造成山區溪水暴漲，滾滾泥流傾瀉而下。今天一早有民眾發現，清水地熱公園對面的溪床有露營人車受困，消防局獲報後派遣第一大隊、特搜大隊、大同分隊救災車組前往救援通報警消前往，現場17輛車43人來不及逃出，救災人員使用大聲公與對岸民眾聯繫，對方表示在對岸紮營，食物與水充足，安全無虞，暫等待水退後再撤離。

不過10點半，警消在現場發現第二處民眾受困溪邊，10車23人現場露營來不及出來，位置相對比較安全，只是人車暫時出不來。

11點左右，1輛紅色休旅車想要衝出受困區，卻在過溪時不慎被溪水淹沒，還好車上人員幸運逃出，目前車子卡在礁石上動彈不得。

雨勢沒有停，露營客全身濕冷，無法等到溪水退去再救人。警消下午動用兩部挖土機400P及300P進駐，挪移砂石改變水道及水位，下午1點多先讓第一批的10車23人安全撤離。