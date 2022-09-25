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男童開山貓施工職安署關切 2勞工未帶安全帽今遭罰12萬

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市仁德區道路施工昨天傳出男童開山貓，職安署南區職安中心今天接獲此事後，派員前往勝利路與中正路交叉路口路檢查，當場查出營造公司受雇2名男性勞工未依規定戴有反光帶安全帽，將依違反職業安全衛生法對營造公司處罰鍰12萬元；另工程行負責人承認昨天讓10歲兒子開山貓，男童今未到場，至於是否有雇傭關係，台南市勞工局將進一步調查。

據了解，職安署南區職安中心檢查人員於9月25日上午11點到達現場檢查，經查此工程由景皇營造公司向台南市工務局承攬仁德區勝利路及歸仁區台86側車道等部分道路路面改善工程，景皇營造公司再將刨除後砂石清理工作交付于勝工程行承攬。

職安中心檢查時發現，現場2名景皇營公司所僱勞工未依規定戴有反光帶安全帽，承攬管理未落實，故將依職業安全衛生法相關規定對景皇營造公司處罰鍰12萬元。

另檢查時發現現場有2輛山貓正在施作，經查該2名剷土機駕駛皆已成年，但職安中心人員詢間于勝工程行負責人有關媒體報導曾有男童操作剷土機一事，于勝工程行負責人稱9月24日當天由兒子操作其中一部剷土機並進行作業。

台南市勞工局說，工程行負責人和兒子是否有雇傭關係，有無違反勞動基準法，台南市勞工局將再詢問2人後，依法處理。

職安署南區職安中心人員今天前往仁德區勝利路與中正路交叉路口工地檢查，發現男勞工未依規定戴有反光帶安全帽，將依違反職業安全衛生法對營造公司處罰鍰12萬元。記者黃宣翰／翻攝
職安署南區職安中心人員今天前往仁德區勝利路與中正路交叉路口工地檢查，發現男勞工未依規定戴有反光帶安全帽，將依違反職業安全衛生法對營造公司處罰鍰12萬元。記者黃宣翰／翻攝
職安署南區職安中心人員今天前往仁德區勝利路與中正路交叉路口工地檢查，發現勞工未依規定戴反光帶安全帽，將依違反職業安全衛生法對營造公司處罰鍰12萬元。記者黃宣翰／翻攝
職安署南區職安中心人員今天前往仁德區勝利路與中正路交叉路口工地檢查，發現勞工未依規定戴反光帶安全帽，將依違反職業安全衛生法對營造公司處罰鍰12萬元。記者黃宣翰／翻攝

台南 勞工局

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