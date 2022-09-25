影／台3線苗栗獅潭機車疑自撞 騎士送醫傷重不治
22歲李姓男子騎乘一輛普通重型機車，今天中午在台3線苗栗縣獅潭鄉路段疑自撞電線桿，李姓騎士現場失去呼吸心跳，消防人員緊急送醫，仍回天乏術，事故原因由警方進一步調查釐清。
苗栗縣警局大湖分局今天中午12點49分接獲報案，台3線121.9公里處獅潭鄉南下路段發生機車自摔意外，員警趕到現場，發現路旁的電線桿及機車側邊有明顯撞痕，機車倒在路中間，李男的安全帽破裂，機車碎片及車牌散落一地。
苗栗縣政府消防局三灣分隊人車趕到現場，李男失去呼吸心跳，經緊急送苗栗市大千醫院急救，仍因傷重不治，警方處理這起事故時，台3線還不斷有重車成群結隊通過，全案由警方進一步處理中，也呼籲騎士注意，台3線彎道多，要遵守速限小心駕駛。
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