影／台3線苗栗獅潭機車疑自撞 騎士送醫傷重不治

22歲李姓男子騎乘一輛普通重型機車，今天中午在台3線苗栗縣獅潭鄉路段疑自撞電線桿，李姓騎士現場失去呼吸心跳，消防人員緊急送醫，仍回天乏術，事故原因由警方進一步調查釐清。

苗栗縣警局大湖分局今天中午12點49分接獲報案，台3線121.9公里處獅潭鄉南下路段發生機車自摔意外，員警趕到現場，發現路旁的電線桿及機車側邊有明顯撞痕，機車倒在路中間，李男的安全帽破裂，機車碎片及車牌散落一地。