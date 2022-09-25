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土石滑落樹木傾倒砸中行駛賓士車 女車主驚魂

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市安樂區樂利二街62巷旁山坡，今天下午發生土石滑落，1棵大樹傾倒，行駛中賓士轎車被開岔的多多根樹幹，分別砸中前擋風玻璃、車頂和後擋風玻璃，開車的姜姓女子並未受傷。警、消和區公所人員接獲報案，已派員前往救援和善後。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午2點18分接獲報案，樂利二街62巷251號附近的山壁，疑因下雨造成土石鬆動，山坡上1棵大樹隨土石往下方滑落，壓到停放路旁的2輛汽車，另有1輛行駛中的賓士轎車被砸中，受損最嚴重。姜姓女子受到驚嚇，還好人未受傷。

消防人員到場，確認無人受困車中或受傷。意外發生後，樂利二街62巷交通中斷，警四分局安樂派出所也派員前往維持交通，等待市府派員移除傾倒的路樹。

基隆市安樂區樂利二街62巷旁山坡，今天下午2點多發生土石滑落，1棵大樹傾倒砸中3輛轎車。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市安樂區樂利二街62巷旁山坡，今天下午2點多發生土石滑落，1棵大樹傾倒砸中3輛轎車。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市安樂區樂利二街62巷旁山坡，今天下午2點多發生土石滑落，1棵大樹傾倒砸中3輛轎車。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市安樂區樂利二街62巷旁山坡，今天下午2點多發生土石滑落，1棵大樹傾倒砸中3輛轎車。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市安樂區樂利二街62巷旁山坡，今天下午2點多發生土石滑落，1棵大樹傾倒砸中3輛轎車。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市安樂區樂利二街62巷旁山坡，今天下午2點多發生土石滑落，1棵大樹傾倒砸中3輛轎車。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 擋風玻璃 賓士

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