土石滑落樹木傾倒砸中行駛賓士車 女車主驚魂

基隆市安樂區樂利二街62巷旁山坡，今天下午發生土石滑落，1棵大樹傾倒，行駛中賓士轎車被開岔的多多根樹幹，分別砸中前擋風玻璃、車頂和後擋風玻璃，開車的姜姓女子並未受傷。警、消和區公所人員接獲報案，已派員前往救援和善後。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午2點18分接獲報案，樂利二街62巷251號附近的山壁，疑因下雨造成土石鬆動，山坡上1棵大樹隨土石往下方滑落，壓到停放路旁的2輛汽車，另有1輛行駛中的賓士轎車被砸中，受損最嚴重。姜姓女子受到驚嚇，還好人未受傷。