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影／五股「借錢阿伯」偷錢被抓 網友：馬上就放出來了

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市五股區1名常在五福路黃昏市場附近遊蕩，被稱為「借錢阿伯」的56歲陳姓街友，昨天早上涉嫌偷竊市場攤商收銀機內5千元現金，雖然警方迅速找到人、函送法辦，網友卻仍議論紛紛「這個馬上就放出來了」、「所以不用擔心見不到他」、「一樣會回來借錢的。」

五福市場某麵包攤老闆娘昨天上午8時30分，報警聲稱遭竊5千元，警方受理後調閱監視器，發現是陳姓街友趁隙溜進攤子裡涉嫌偷錢。由於他經常在市場四處向人借錢，被稱為「借錢阿伯」，轄區派出所也很清楚他的活動範圍，員警很快就在市場旁的公園找到人，帶回偵辦。

警方出示監視器，畫面清楚拍到他走進麵包攤，但陳男仍矢口否認偷錢，員警從他身上查扣剩餘贓款2100元，因非現行犯，警詢後請回，案依竊盜罪嫌函送地檢署。

警方抓到竊嫌的訊息被貼到臉書社團「我是五股人」，網友卻沒有顯得開心，有人留言說他還曾經偷過竹筍、西瓜，「借不到錢改用偷的？」「馬上就放出來了」、「所以不用擔心見不到他」、「一樣會回來借錢的」，還有人說「他現在還在市場睡覺」。

五股「借錢阿伯」涉嫌偷錢，在公園被警方帶回調查。記者林昭彰／翻攝
五股「借錢阿伯」涉嫌偷錢，在公園被警方帶回調查。記者林昭彰／翻攝
監視器拍到陳姓街友溜進菜市場的麵包攤。記者林昭彰／翻攝
監視器拍到陳姓街友溜進菜市場的麵包攤。記者林昭彰／翻攝
網友把竊嫌被捕的訊息公布到臉書社團。圖／翻攝我是五股人
網友把竊嫌被捕的訊息公布到臉書社團。圖／翻攝我是五股人

監視器

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