她忘記機車停哪還以為遭竊 警耐心尋回

台北市一名林姓婦人，外出購物忘了機車停車位置，林婦以為遭竊，慌張到派出所報案；萬華警分局大理街派出所員警獲報後，耐心替林婦尋回，贏得對方讚賞。

警方表示，3天前下午4點多時，林婦心急如焚跑進萬華警分局大理街派出所，經過值班警員吳家豪安撫下，得知林婦原來是平常代步的機車不見，無法出門，憂心遭他人騎走犯案，希望警方幫忙協尋。

林婦先是說明她將車停放在萬華區大理街91巷內，之後就沒有使用機車，但吳員調閱路口監視器，發現林婦在當天下午4點多時有其機車離開，喚起林婦的記憶，隨即依循調閱可能路線的路口監視器。

巡邏警員呂佩玲則詢問林婦是否機車放在他處，經過林婦再次回想，才想起有騎車外出去買花枝羹，呂員推測林婦應該將機車停放在西園路一段的巷弄內，最終在西園路一段212巷尋獲機車。