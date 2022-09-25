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迷失蘭潭山林間 消防局及時救援迷途登山客
嘉義市1名女性登山客和友人到蘭潭步道爬山，卻與同伴走失，獨自迷失山林間找不到方向，撥打119求救，嘉義市消防局請她下載「消防防災e點通」及時發揮作用，消防員依據傳送的座標，找到位置協助脫困。
33歲女山友表示，昨天下午與2、3位好友偕同到蘭潭爬山，但他們不是選擇登山客常去的蘭潭後山步道，而是登爬另一頭反方向的偏僻山林步道，她因為走得比較慢，和友人逐漸拉開距離，結果友人都走出山林，她仍在山林間找不到方向，嚐試以手機和友人聯絡，但就是走不出來，時間已是下午4時許，手機電池格又只剩1格，於是撥打119求救。
嘉義市消防局接獲報案，但她講不出實際位置，又聽到她表示手機快沒電，於是請她下載「消防防災e點通」輔助定位報案並加LINE好友傳送定位點，幸好系統發揮作用，蘭潭分隊人員到場後，依據傳送的座標，進入山林間找到迷途的她。經救護人員評估，生命徵象穩定，協助下山後交由員警處理。
市消防局建議民眾，出門登山前應查看天氣預報，注意山上與平地溫差，並攜帶保暖衣物、雨衣，衡量自身體力是否可完成往返路線，準備充足食物及飲水，準備燈具及口哨，攜帶行動電源，手機安裝登山APP。平時可於手機下載「消防防災e點通」輔助定位報案，加LINE好友傳送定位點，讓搜救人員可以更容易找到位置。
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