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影／「犯案手法前所未見」 屏東宮廟遭壯元賊夜襲 10分鐘黏走3千
「真是狀元賊！」屏東潮州五隆宮24日凌晨遭宵小入侵，竊嫌把鐵絲捲成螺旋狀，底部包覆熱熔膠，再探進油香箱裡黏取紙鈔，短短10餘分鐘反覆操作30餘次，害宮廟損失逾3千元。主委鄞志民等人看過監視器，驚呼：「犯案手法前所未見，簡直是狀元賊！」
五隆宮位於潮州五魁寮，民風純樸，主事人員因為發現香油錢常遭竊，一周前才裝監視器。詎料24日就面臨考驗，透過監視器畫面看到，凌晨1點46分許，有一名中等身材男子騎機車前來，在左側檸檬園附近停車後，從檸檬園繞了宮廟一圈到右側，再從1樓高的廁所攀爬進五隆宮2樓，隨後赤腳溜進1樓偷竊。
監視器畫面顯示，竊嫌疑預先勘查過，一到1樓先拿木棍頂開正對油香箱的監視器，之後躲在角落，手持預先備好的螺絲狀鐵絲，以打火機點火，熔解預先包覆的熱熔膠，再快速鑽進油香箱黏取紙鈔。
鄞志民說，竊嫌手法極為老練，前後不到15分鐘，反覆操作30多次，至少損失逾3千元。監視器畫面看到，竊嫌只要發現熱熔膠已固化無黏性，馬上再拿打火機加熱，前所未見的手法，讓宮廟人員看了傻眼。
諷刺的是，宮廟主事人員發現遭竊，打開油香箱檢視，赫然發現箱裡還遺落另外一支鐵絲，底部是有黏性的補蠅紙，疑似另一名宵小犯案失敗掉在箱裡。
鄞志民說，鄉下民風純樸，之前多次遭竊未報案，是想王爺公自有主意，但這次犯案手法實在太誇張，稱為狀元賊也不為過，加上鄰近的內水哮北極殿也在同一周被竊，才主動公開提醒民眾注意安全。
潮州警方已獲悉此案，正調閱沿線監視器偵辦中。
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