影／「鞋槓青年」深夜掛牌營業中 沒洗鞋卻「斜槓」經營賭場

新北市鶯歌國中旁有1家「鞋槓青年」洗鞋洗包護理中心，被警方發現23歲余姓負責人在網路招募客人賭博，昨天深夜持搜索票前往查緝，店門懸掛1張「營業中」的牌子，但是沒洗鞋，卻經營賭場，當場破獲9人聚賭德州撲克，查扣賭資4萬4000元。

據了解，「鞋槓青年」洗鞋洗包護理中心在鶯歌區鶯桃路的公寓1樓經營超過1年，網路上的評價不差，23歲余姓負責人最近卻在臉書發文招募德州撲克賭局，警方蒐證後持續監控並聲請搜索票獲准，昨天深夜11時許前往查緝。

當時屋內有9個人圍坐賭桌正玩得起勁，看到大批警察衝進來當場愣住。余嫌經營的「德州撲克牌」賭局，以現金兑換等值籌碼，再由賭客對賭，余嫌從每局賭資抽取5%抽頭金，經營賭場牟利。

員警將23歲余姓負責人、17歲陳姓荷官及7名賭客全部帶回，現場查扣抽頭金1000元、賭資4萬4000元、撲克牌2副。當屋內9人穿著背心、上手銬被員警押走，讓左右鄰居很訝異，沒想到平時看起來正常的洗鞋、洗包店面，暗地居然經營賭場。