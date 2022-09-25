快訊

PLG／戴維斯身分從本土變洋將？ 聯盟說話了

影／受困數再增...宜蘭清水地熱溪床兩處共27車66人苦等水退

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／「鞋槓青年」深夜掛牌營業中 沒洗鞋卻「斜槓」經營賭場

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市鶯歌國中旁有1家「鞋槓青年」洗鞋洗包護理中心，被警方發現23歲余姓負責人在網路招募客人賭博，昨天深夜持搜索票前往查緝，店門懸掛1張「營業中」的牌子，但是沒洗鞋，卻經營賭場，當場破獲9人聚賭德州撲克，查扣賭資4萬4000元。

據了解，「鞋槓青年」洗鞋洗包護理中心在鶯歌區鶯桃路的公寓1樓經營超過1年，網路上的評價不差，23歲余姓負責人最近卻在臉書發文招募德州撲克賭局，警方蒐證後持續監控並聲請搜索票獲准，昨天深夜11時許前往查緝。

當時屋內有9個人圍坐賭桌正玩得起勁，看到大批警察衝進來當場愣住。余嫌經營的「德州撲克牌」賭局，以現金兑換等值籌碼，再由賭客對賭，余嫌從每局賭資抽取5%抽頭金，經營賭場牟利。

員警將23歲余姓負責人、17歲陳姓荷官及7名賭客全部帶回，現場查扣抽頭金1000元、賭資4萬4000元、撲克牌2副。當屋內9人穿著背心、上手銬被員警押走，讓左右鄰居很訝異，沒想到平時看起來正常的洗鞋、洗包店面，暗地居然經營賭場。

警詢後余嫌與陳姓少年依賭博罪嫌移送地檢署，7名賭客依違反社會秩序維護法每人裁罰9000元。

鶯歌國中旁的「鞋槓青年」洗鞋店，昨晚被查獲兼營德州撲克賭場。記者林昭彰／翻攝
鶯歌國中旁的「鞋槓青年」洗鞋店，昨晚被查獲兼營德州撲克賭場。記者林昭彰／翻攝
警方發現余姓負責人在臉書招募賭局。記者林昭彰／翻攝
警方發現余姓負責人在臉書招募賭局。記者林昭彰／翻攝
警方查扣賭資、撲克牌、籌碼等證物。記者林昭彰／翻攝
警方查扣賭資、撲克牌、籌碼等證物。記者林昭彰／翻攝
鶯歌國中旁的「鞋槓青年」洗鞋店，深夜掛牌「營業中」，卻沒洗鞋而是經營德州撲克賭場。記者林昭彰／翻攝
鶯歌國中旁的「鞋槓青年」洗鞋店，深夜掛牌「營業中」，卻沒洗鞋而是經營德州撲克賭場。記者林昭彰／翻攝
警方發現余姓負責人在臉書招募賭局。記者林昭彰／翻攝
警方發現余姓負責人在臉書招募賭局。記者林昭彰／翻攝

德州 賭場

延伸閱讀

人在賭場身上15萬被警沒收 他辯在隔壁房泡茶 法官判免罰

天九牌賭場藏身透天厝 南警逮21人

雲林虎尾分局破獲大型職業賭場 起出260萬餘元逮39人

職業賭場隱身雲林民宅 一夜賭資逾244萬元

相關新聞

影／台南仁德道路施工驚見國小童開小山貓 勞工局要調查

有網友昨天在LINE群組爆料，台南一名疑似國小男童坐在小山貓駕駛座，熟練的操作小山貓清除路面刨除後的柏油、石塊，驚呼這樣...

影／苗栗獅潭鄉仙山三角點再傳山難 她墜谷靠這招快速獲救

40歲賴姓女子昨天攀爬苗栗縣獅潭鄉仙山三角點，不慎滑落30公尺深的山谷，消防人員根據她的求救哨音，快速鎖定位置搶救，她身...

影／「犯案手法前所未見」 屏東宮廟遭壯元賊夜襲 10分鐘黏走3千

「真是狀元賊！」屏東潮州五隆宮24日凌晨遭宵小入侵，竊嫌把鐵絲捲成螺旋狀，底部包覆熱熔膠，再探進油香箱裡黏取紙鈔，短短1...

高雄3男一女當街纏鬥 女尖叫男遭過肩摔 警查他們是一家人

高雄市新興區昨夜有民眾發現3男1女在街頭纏鬥，只見長髮女子不斷尖叫，1男遭另1男過肩摔，2男拚命將男子壓制在地；警方獲報...

影／「鞋槓青年」深夜掛牌營業中 沒洗鞋卻「斜槓」經營賭場

新北市鶯歌國中旁有1家「鞋槓青年」洗鞋洗包護理中心，被警方發現23歲余姓負責人在網路招募客人賭博，昨天深夜持搜索票前往查...

影／兒子確診隔離中 突然向母借款15萬周轉是冒牌貨

台中市八旬林姓婦人近日接獲兒子致電，稱有貸款需要支付，但因確診在隔離，不方便處理，向母親借款15萬元周轉，要母親轉到指定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。