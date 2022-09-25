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屏東縣原住民警察比例7％ 最高階兩線三星副分局長

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣9個原鄉，原住民族人口約有6萬人口，屏東縣警局今在屏菸1936文化基地舉行原住民同仁暨眷屬親子活動，原民立委伍麗華到場，她說，全台原住民警察約2600多人，日前舉辦全國五場次原住民警察座談會，會中反應原住民警察進用、期盼能返籍服務。

屏東縣警局統計，屏縣原住民籍員警人數141人（統計至今年8月底），占現有警員比例7.43％，每年有微幅增加趨勢。原住民籍警察擔任幹部，巡佐以上有56人，擔任正副所長有21人，占原住民員警比例14.89％。

屏東縣原住民籍警察，目前最高階是2線3星副分局長，恆春警分局副分局長阮志強、里港警分局副分局長謝志鴻。謝志鴻是今年升任，原本在台南市警局服務，他是屏東縣三地門鄉三地村人，回到家鄉服務。

今天親子活動辦在屏菸1936基地，原民立委伍麗華說，屏菸1936基地中，未來有一棟將作為原住民文化館，已經向原民會爭取到6400萬元經費。

伍麗華關心原民警察議題，日前在全台舉辦五場次原住民警察座談會，她說，全國原住民警察約2600多人，五場座談會共邀請600人，一起跟警政署長面對面座談，座談會中反映，未來警察進用管道，用在地語言、在地文化服務模式，讓原鄉治安更好，也希望警察任用管道中，警專、警大、甚至警大研究所等，希望推動原住民名額，提高進用比例。

縣警局指出，原住民族同仁是警察團隊不可或缺的優秀成員，鼓勵原住民員警優先返回原鄉服務，維護治安。

屏東縣警局今在屏菸1936文化基地舉行原住民同仁暨眷屬親子活動，原民立委伍麗華（前排右三）與原鄉縣議員一同參與。記者劉星君／攝影
屏東縣警局今在屏菸1936文化基地舉行原住民同仁暨眷屬親子活動，原民立委伍麗華（前排右三）與原鄉縣議員一同參與。記者劉星君／攝影

原住民 警察 屏東縣

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