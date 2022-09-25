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高雄小貨車未開大燈逃警攔查 6男女竟棄車逃 3人被逮

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一輛小貨車昨晚未開大燈，行駛橋頭區成功北路停等紅燈，巡邏警網見狀趨前盤查，小貨車卻加速逃逸，開至死巷，車上3男3女棄車落跑，其中3女逃跑不及被逮，警方發現3女是越南籍，其中2人是逃逸移工，正追查3男下落。

岡山警分局橋頭分駐所警方昨深夜10時許，在轄區執行防制危險駕車勤務，巡經橋頭區成功北路和樹德路口時，發現一輛小貨車停等紅燈卻未開大燈，於是趨前攔查。

小貨車駛至路旁後，假裝配合盤查，隨後又往前開，緊接著加速逃離現場，警方見狀，從後尾追，小貨車駛入筆秀路路口，紅燈右轉後，開至死巷內無處可逃；小貨車上3男先棄車逃逸，車上3名女子也陸續下車。

警方尾追而至，先逮捕來不及逃跑的3女，發現3女是越南籍的范姓女子（45歲）、張姓女子（46歲）和陳姓女子（34歲），其中范、陳2人是今年4月和8月逃逸的移工，警詢後，將范、陳2人移送移民署

由於小貨車懸掛註銷車牌，駕駛等3男逃逸無蹤，警方正循線追緝中。

高市小貨車躲避警方攔查逃逸，駛入死巷，車上3男下車逃逸，3女逃跑不及就逮。記者石秀華／翻攝
高市小貨車躲避警方攔查逃逸，駛入死巷，車上3男下車逃逸，3女逃跑不及就逮。記者石秀華／翻攝
高市1輛小貨車未開大燈，躲警攔查，3男隨後棄車逃逸，車上3名女子（紅圈處）也陸續下車，但被尾追而至的警方逮捕。記者石秀華／翻攝
高市1輛小貨車未開大燈，躲警攔查，3男隨後棄車逃逸，車上3名女子（紅圈處）也陸續下車，但被尾追而至的警方逮捕。記者石秀華／翻攝

越南 移工 移民署

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