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受困宜蘭溪床27車66人 出動怪手改水道接駁成功全救出

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影／受困數再增...宜蘭清水地熱溪床兩處共27車66人苦等水退

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭超大豪雨造成溪水暴漲，清水地熱附近兩處溪床共有27輛車、共66人受困，露營客全身濕冷在溪床等待救援。記者陳正興／攝影
宜蘭超大豪雨造成溪水暴漲，清水地熱附近兩處溪床共有27輛車、共66人受困，露營客全身濕冷在溪床等待救援。記者陳正興／攝影

超大豪雨狂炸宜蘭，造成清水地熱溪水暴漲，在溪床野營的遊客逃不出來，目前共兩處27輛車受困，合計66人等在溪床待援，全身又濕又冷，其中1輛紅色休旅車要過溪時，險些被溪水沖走，目前卡在溪中動彈不得，還好車上人員幸運逃出。

宜蘭昨晚至今雨勢不斷，造成山區溪水暴漲，滾滾泥流傾瀉而下。今天一早有民眾發現，清水地熱公園對面的溪床有露營人車受困，消防局獲報後派遣第一大隊、特搜大隊、大同分隊救災車組前往救援通報警消前往，現場17輛車共43人來不及逃出，救災人員使用大聲公與對岸民眾聯繫，對方表示在對岸紮營，食物與水充足，安全無虞，暫等待水退後再撤離。

不過，10點半警消在現場發現第二處民眾受困溪邊，10車23人現場紮營，但水位距離露營處較低，食物與水充足，只是暫時人車出不來。

第一處17輛車受困的地點，上午11點左右有1輛紅色休旅車想要衝出受困區，卻在過溪時不慎被溪水淹沒，還好車上人員幸運逃出，目前車子卡在礁石上動彈不得。

遊客眼見雨勢又再加大，不能冒險或原地等等，負責管轄的林務局羅東林區管理處通知警消，把人車往上山高處撤退，等溪水退去，警消正等溪水退去後，再試圖救他們出來。

宜蘭超大豪雨造成溪水暴漲，清水地熱附近兩處溪床共有27輛車、共66人受困，露營客全身濕冷在溪床等待救援。記者陳正興／攝影
宜蘭超大豪雨造成溪水暴漲，清水地熱附近兩處溪床共有27輛車、共66人受困，露營客全身濕冷在溪床等待救援。記者陳正興／攝影

宜蘭超大豪雨造成溪水暴漲，清水地熱附近兩處溪床共有27輛車、共66人受困，露營客全身濕冷在溪床等待救援。記者陳正興／攝影
宜蘭超大豪雨造成溪水暴漲，清水地熱附近兩處溪床共有27輛車、共66人受困，露營客全身濕冷在溪床等待救援。記者陳正興／攝影

宜蘭超大豪雨造成溪水暴漲，清水地熱附近兩處溪床共有27輛車、共66人受困，露營客全身濕冷在溪床等待救援。記者陳正興／攝影
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