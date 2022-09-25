嘉義縣議會首度電梯故障 駐衛警受困自撥手機對外求救

嘉義縣議會今天早上9點多傳出一名駐衛警受困電梯10多分鐘，所幸經縣消防人員獲報趕往，協助在2樓平安脫困，虛驚一場；縣議會表示，議會內2部電梯，已立即請廠商全面性的檢測完成，確保使用安全。

嘉義縣議會81年元月完成建造，已30年的建築物，因爲縣議會內部訊號較弱，所幸今天受困於行政組後方電梯的駐衛警，當時有攜帶手機在身上，且還收得到訊號，趕緊向外求援。

受困駐衛警表示，電梯發生故障，受困約10分鐘左右，警消到場協助脫困，人平安沒事，感謝消防人員到場的協助幫忙。

嘉義縣議會今天為30年來，首次發生電梯故障，導致發生受困情況，而上次發生人員受困為停電造成，所幸今天不是上班日的議會開議時間，影響程度較小。

嘉義縣議會秘書長李光耀表示，議會電梯都兩個月會固定保養檢查，今天事件為行政室電梯故障情況，已立即請廠商針對議會2部電梯，做全面性的檢測完成，確保大家使用上的安全。