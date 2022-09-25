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影／南投草屯工廠凌晨惡火 消防隊馳援撲滅幸無傷亡
南投縣草屯鎮碧興路一段的一家資源回收工廠今凌晨發生火警，現場烈焰沖天，火勢猛烈，消防局獲報後調派多個消防分隊馳援滅火，經約2小時控制火勢，幸無人員傷亡，目前持續處理殘火，詳細起火原因及財損由警消進一步調查鑑識。
南投縣消防局指出，今天凌晨近3時，碧興路一段1084巷有資源回收工廠火警，研判現場應堆放大量物，且旁邊還有一家瀝青工廠，為盡速控制火勢，避免延燒，緊急調派中興、南投、名間、碧興、草屯、雙冬、鳳鳴等分隊及第一大隊馳援。
各隊消防人車到場後，向工廠人員確認內部多為泡棉等易燃資收物，立刻布水線以水柱灌救，同時針對其工廠周邊加強噴水設立防火線，以防延燒，約在清晨5時順利控制火勢，並持續灑水撲滅火勢，經清查，所幸也無人員傷亡。
南投縣消防局表示，今天凌晨的工廠火警粗估燃燒面積400坪，而因現場堆積不少易燃物，因此現場溫度仍高，消防人員不敢大意，現階段仍持續灑水處理殘火，並幫火場降溫，至於詳細起火原因及財損狀況則有待進一步調查釐清。
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