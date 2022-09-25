快訊

黃珊珊的優勢也是劣勢？ 最可能被棄也最可能被保

國防部政戰局長訪夏威夷卻不訪美智庫 納稅錢就這樣浪費

影／動作很熟練？ 台南仁德道路施工驚見國小童開小山貓

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／南投草屯工廠凌晨惡火 消防隊馳援撲滅幸無傷亡

聯合報／ 記者賴香珊江良誠／南投即時報導

南投縣草屯鎮碧興路一段的一家資源回收工廠今凌晨發生火警，現場烈焰沖天，火勢猛烈，消防局獲報後調派多個消防分隊馳援滅火，經約2小時控制火勢，幸無人員傷亡，目前持續處理殘火，詳細起火原因及財損由警消進一步調查鑑識。

南投縣消防局指出，今天凌晨近3時，碧興路一段1084巷有資源回收工廠火警，研判現場應堆放大量物，且旁邊還有一家瀝青工廠，為盡速控制火勢，避免延燒，緊急調派中興、南投、名間、碧興、草屯、雙冬、鳳鳴等分隊及第一大隊馳援。

各隊消防人車到場後，向工廠人員確認內部多為泡棉等易燃資收物，立刻布水線以水柱灌救，同時針對其工廠周邊加強噴水設立防火線，以防延燒，約在清晨5時順利控制火勢，並持續灑水撲滅火勢，經清查，所幸也無人員傷亡。

南投縣消防局表示，今天凌晨的工廠火警粗估燃燒面積400坪，而因現場堆積不少易燃物，因此現場溫度仍高，消防人員不敢大意，現階段仍持續灑水處理殘火，並幫火場降溫，至於詳細起火原因及財損狀況則有待進一步調查釐清。

南投草屯一家資源回收工廠今天凌晨發生火警，火勢猛烈，烈焰沖天。圖／簡志賢提供
南投草屯一家資源回收工廠今天凌晨發生火警，火勢猛烈，烈焰沖天。圖／簡志賢提供
南投草屯一家資源回收工廠今天凌晨發生火警，火勢猛烈，烈焰沖天。圖／簡志賢提供
南投草屯一家資源回收工廠今天凌晨發生火警，火勢猛烈，烈焰沖天。圖／簡志賢提供
南投草屯一家資源回收工廠今天凌晨發生火警，火勢猛烈，烈焰沖天。圖／簡志賢提供
南投草屯一家資源回收工廠今天凌晨發生火警，火勢猛烈，烈焰沖天。圖／簡志賢提供

南投 資源回收

延伸閱讀

影／新北食用油工廠火警 迅速撲滅幸無傷亡

高雄廢棄廟宇突著火冒煙 火勢撲滅無人受傷　

影／蔡培慧草屯單車造勢 打造工藝文化觀光大道

Toyota正式關閉俄羅斯工廠　永久停止車輛生產

相關新聞

影／台南仁德道路施工驚見國小童開小山貓 勞工局要調查

有網友昨天在LINE群組爆料，台南一名疑似國小男童坐在小山貓駕駛座，熟練的操作小山貓清除路面刨除後的柏油、石塊，驚呼這樣...

影／苗栗獅潭鄉仙山三角點再傳山難 她墜谷靠這招快速獲救

40歲賴姓女子昨天攀爬苗栗縣獅潭鄉仙山三角點，不慎滑落30公尺深的山谷，消防人員根據她的求救哨音，快速鎖定位置搶救，她身...

高雄3男一女當街纏鬥 女尖叫男遭過肩摔 警查他們是一家人

高雄市新興區昨夜有民眾發現3男1女在街頭纏鬥，只見長髮女子不斷尖叫，1男遭另1男過肩摔，2男拚命將男子壓制在地；警方獲報...

影／兒子確診隔離中 突然向母借款15萬周轉是冒牌貨

台中市八旬林姓婦人近日接獲兒子致電，稱有貸款需要支付，但因確診在隔離，不方便處理，向母親借款15萬元周轉，要母親轉到指定...

影／南投草屯工廠凌晨惡火 消防隊馳援撲滅幸無傷亡

南投縣草屯鎮碧興路一段的一家資源回收工廠今凌晨發生火警，現場烈焰沖天，火勢猛烈，消防局獲報後調派多個消防分隊馳援滅火，經...

高雄竊賊闖民宅被屋主撞見 赤腳拎鞋奔逃 滑稽模樣曝光

高雄市一名謝姓男子清晨時分涉嫌侵入鳳山區一處民宅行竊，唯恐聲響驚動屋主，先將鞋子脫下，躡手躡腳偷走客廳皮包內2000元現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。