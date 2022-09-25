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高雄竊賊闖民宅被屋主撞見 赤腳拎鞋奔逃 滑稽模樣曝光

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名謝姓男子清晨時分涉嫌侵入鳳山區一處民宅行竊，唯恐聲響驚動屋主，先將鞋子脫下，躡手躡腳偷走客廳皮包內2000元現金。但他正要離開時，被屋主發現，來不及穿鞋，赤腳拎鞋、拔腿逃離，過程被監視器錄下，5天後落網。

鳳山警分局成功所警方18日清晨4時許，接獲家住黃埔路的詹姓男子（34歲）報案，詹指稱住家遭竊嫌闖入行竊時，被他當場發現後，連鞋子都來不及穿就逃跑，他清點財物，發現擺放在客廳的包包現金2000元被偷走，警方受理後展開偵辦。

警方調閱監視器發現，竊賊侵入詹男住處後，深怕腳步聲吵醒屋主，於是將鞋子脫下，得手2000元後，被屋主撞見，鞋子來不及穿，拎著鞋拔腿逃出屋外。

警方擴大調監視器追查，發現竊賊是42歲的謝姓男子，謝男犯案前，騎機車四處尋找下手目標後，將機車停好，徒步至疏於鎖大門的住宅附近，至隱密處變裝，再進屋行竊。

警方循線追查，23日晚間6時許，在中山東路查獲謝男；謝坦承，因缺錢花用才下手行竊，2000元已花光；警詢後，依竊盜罪嫌送辦。

高市鳳山警分局警方循線追查，在中山東路查獲竊嫌謝男。記者石秀華／翻攝
高市鳳山警分局警方循線追查，在中山東路查獲竊嫌謝男。記者石秀華／翻攝
高市謝姓男子侵入鳳山民宅行竊，被屋主撞見，鞋子來不及穿，拎著鞋拔腿逃出屋外。記者石秀華／翻攝
高市謝姓男子侵入鳳山民宅行竊，被屋主撞見，鞋子來不及穿，拎著鞋拔腿逃出屋外。記者石秀華／翻攝

監視器 竊盜

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