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影／苗栗獅潭鄉仙山三角點再傳山難 她墜谷靠這招快速獲救
40歲賴姓女子昨天攀爬苗栗縣獅潭鄉仙山三角點，不慎滑落30公尺深的山谷，消防人員根據她的求救哨音，快速鎖定位置搶救，她身體多處擦挫傷，意識清楚送醫，無生命危險。
苗栗縣政府消防局昨天上午9點13分接獲賴女友人報案，賴女在獅潭鄉仙山三角點第26號救援樁，滑落約30公尺的山谷，頸椎腫脹脖子不能轉動，也無法行走。獅潭分隊派遣人車趕往現場，賴女利用求救哨發出聲音，救護人員循聲，上午10點半左右找到賴女。
消防人員察看賴女意識清楚，右眼角上方擦傷、頸部腫脹，左手掌撕裂傷、嘴唇擦傷，隨即上頸圈，清理傷口包紮止血，使用軟擔架，中午12點24分左右搬運至三角點，昨天下午1點43分救護車送醫。
獅潭鄉仙山標高967公尺，台灣小百岳之一，假日登山客絡繹不絕，登山步道有數個路段，攀繩幾近垂直，加上跨距較大，必須撐腳並用，攀爬相當具挑戰性，不慎容易發生山難，警消提醒攀爬要小心，並自我評估能力。
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