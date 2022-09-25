影／兒子確診隔離中 突然向母借款15萬周轉是冒牌貨

台中市八旬林姓婦人近日接獲兒子致電，稱有貸款需要支付，但因確診在隔離，不方便處理，向母親借款15萬元周轉，要母親轉到指定帳戶內，不過臨櫃要匯款時，行員就發現有異狀，通知警方到場，警方發現，致電林婦的根本是歹徒假冒的「冒牌貨」，要林婦致電媳婦及兒子確認，果然證實遭詐。

第三警分局正義所巡佐宋屘堂、警員羅今廷22日獲報，林姓婦人（80歲）到銀行要匯款15萬元到指定帳戶內，林婦向行員表示，因兒子有貨款需要周轉，要林婦匯款到太平分行某專員指定帳戶，該行員會協助後續繳款，不過行員發現有異，直接去電該分行，確認無該名專員後，通知警方到場。

林婦表示，近日兒子與媳婦確診隔離，不過突然接到兒子來電，稱自己更換手機號碼，還說有貸款等開支急需繳納，因確診無法外出，請她協助先行匯款，因對方聲音語氣都很像兒子，所以沒有懷疑，前往銀行匯款。

林婦在警方、行員勸說下，改撥媳婦手機向兒子確認，林婦兒子說「我沒有換電話」，立即拆穿歹徒的「假兒子」詐騙戲碼，及時攔阻15萬元。

林婦女兒接獲警方通知趕來陪伴，也批評「詐騙集團實在惡劣」，十分感謝銀行行員及員警的幫助，戳破騙局。